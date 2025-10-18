Αλλάζει στάση η Χαμάς, η οποία σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμεντ Ναζάλ, από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό της.

Οι δηλώσεις του αποκαλύπτουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο Ναζάλ, μιλώντας από τη Ντόχα, όπου εδρεύουν αρκετά στελέχη της Χαμάς, δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να δεχθεί μια εκεχειρία διάρκειας έως και πέντε ετών, ώστε να μπορέσει να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε ότι τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από το αν οι Παλαιστίνιοι λάβουν «ελπίδα και προοπτικές» για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Η πίεση για αφοπλισμό και το σχέδιο Τραμπ

Οι δηλώσεις του Ναζάλ έρχονται λίγες ημέρες μετά την πρώτη φάση της εκεχειρίας και υπογραμμίζουν τα κενά μεταξύ των θέσεων της Χαμάς και του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει ότι η Χαμάς θα επιστρέψει άμεσα όλους τους ομήρους, θα προχωρήσει σε αφοπλισμό και θα παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας σε μια τεχνοκρατική επιτροπή υπό διεθνή εποπτεία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υποστηρίξει το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «ουσιαστικό βήμα» για τον τερματισμό της στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας της Χαμάς. Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε: «Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί χωρίς εξαιρέσεις και να τηρήσει το 20-σημείο σχέδιο. Ο χρόνος της τελειώνει».

«Εξαρτάται από το σχέδιο»

Ο Ναζάλ, ερωτηθείς αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα, απάντησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω με ένα “ναι” ή “όχι”. Εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου. Σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;».

Τόνισε επίσης ότι το ζήτημα του αφοπλισμού δεν αφορά μόνο τη Χαμάς αλλά και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συνεπώς απαιτεί ευρύτερη παλαιστινιακή συναίνεση.

Απαντώντας στις δηλώσεις του, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στα λόγια του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε: «Έχουμε τη δέσμευσή τους και υποθέτω ότι θα την τηρήσουν», χωρίς όμως να αναφερθεί ρητά στο θέμα του αφοπλισμού ή της προσωρινής παρουσίας της Χαμάς στη Γάζα.

Οι όροι της εκεχειρίας και η τύχη των ομήρων

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στην πρώτη φάση. Μέχρι στιγμής έχει παραδώσει όλους τους επιζώντες ομήρους και εννέα από τις 28 σορούς. Ο Ναζάλ υποστήριξε ότι η οργάνωση αντιμετωπίζει «τεχνικά προβλήματα» στην ανάκτηση των υπολοίπων και ότι χώρες όπως η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις έρευνες.

Παράλληλα, Τούρκος αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Άγκυρα συμμετέχει σε κοινή ομάδα με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τον εντοπισμό των σορών.

Μεταβατική φάση και εκλογές

Ο Ναζάλ σημείωσε ότι κατά τη μεταβατική περίοδο, η Χαμάς θα έχει παρουσία «στο πεδίο» για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύονται οι ανθρωπιστικές ροές από συμμορίες και ένοπλες ομάδες. «Πολιτικά, θα υπάρχει μια τεχνοκρατική διοίκηση. Στο έδαφος, η Χαμάς θα είναι παρούσα», είπε. Μετά τη μεταβατική φάση, πρόσθεσε, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Χαμάς δεν έχει συζητήσει ακόμη με τους μεσολαβητές τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο.

Η ματιά στο μέλλον

Η Χαμάς, της οποίας το καταστατικό προβλέπει την καταστροφή του Ισραήλ, έχει κατά καιρούς εκφράσει προθυμία για μακροχρόνια εκεχειρία με αντάλλαγμα τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Ο Ναζάλ ανέφερε ότι η οργάνωση επιδιώκει ανακωχή διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Ο στόχος δεν είναι η προετοιμασία για μελλοντικό πόλεμο», δήλωσε. «Αλλά για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται ορίζοντες και ελπίδα. Ο λαός μας θέλει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος».

