Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε χθες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Οι πύραυλοι Tomahawk, αμερικανικής κατασκευής, είναι πύραυλοι cruise μεγάλης εμβέλειας, ικανοί να πλήττουν στόχους με ακρίβεια εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει αυτό το οπλικό σύστημα ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητές της σε επιθέσεις μακράς απόστασης, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Όπως εξηγεί σε άρθρο του ο Guardian, oι πύραυλοι Tomahawk, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μάχη το 1991, είναι πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι εκτοξεύονται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος. Η έκδοση με το μεγαλύτερο βεληνεκές, η Block II με πυρηνική ικανότητα, τέθηκε σε υπηρεσία το 1983 και είχε βεληνεκές έως 2.500 χλμ. Οι σύγχρονες συμβατικές εκδόσεις έχουν εμβέλεια 1.600 χλμ. Πετούν χαμηλά πάνω από το έδαφος με ταχύτητα 885 χλμ./ώρα.

Οι πύραυλοι έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρα και ζυγίζουν περίπου 1.510 κιλά. Το κόστος τους εκτιμάται σε 1,3 εκατομμύρια δολάρια (1,1 εκατ. ευρώ) ο καθένας.

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες κρούσης της, επιτρέποντάς της να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, κέντρων logistics, αεροδρομίων και κέντρων διοίκησης που είναι επί του παρόντος εκτός εμβέλειας. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου εκτιμά ότι υπάρχουν εκατοντάδες ρωσικοί στρατιωτικοί στόχοι εντός της εμβέλειας των Tomahawk.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τέτοιες δυνατότητες θα βοηθούσαν να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις του Τραμπ για άμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Την Τρίτη, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, υποστήριξε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, καθώς το μέγεθος της Ρωσίας δυσχεραίνει την αεροπορική αμυντική κάλυψη.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα από την άποψη της Ουκρανίας;

Οι Tomahawks εκτοξεύονται συνήθως από πλοία και υποβρύχια, τα οποία η Ουκρανία δεν διαθέτει. Υπάρχει μια σχετικά νέα παραλλαγή που εκτοξεύεται από ξηρά, η Typhon, η οποία είναι προφανώς πιο κατάλληλη για την Ουκρανία, αλλά οι εκτοξευτές είναι περιορισμένοι. Είναι γνωστό ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει μόνο δύο, αν και ένας άλλος εκτοξευτής, ο X-Mav, ο οποίος θεωρείται πιο κινητός από τον Typhon, παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμοι μόνο σε σχετικά μικρούς αριθμούς, που εκτιμάται από ορισμένους ειδικούς σε 20 έως 50 πυραύλους. Οι πύραυλοι θεωρούνται γενικά πιο αποτελεσματικοί αν εκτοξευθούν σε ομοβροντίες, κάτι που θα ήταν δύσκολο με περιορισμένο αριθμό.

Η Ουκρανία διαθέτει επί του παρόντος αρκετούς πυραύλους που έχει προμηθευτεί από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικής κατασκευής Atacms και GMLRS και των βρετανικής και γαλλικής κατασκευής Storm Shadows. Από αυτούς, ο μεγαλύτερος σε εμβέλεια είναι ο Atacm με 305 χιλιόμετρα.

Η Ουκρανία έχει επίσης αναπτύξει τους δικούς της πυραύλους: τον Flamingo, ο οποίος παρουσιάστηκε τον Αύγουστο και έχει εμβέλεια άνω των 1.600 χλμ. και τον αντιαεροπορικό πύραυλο Neptune, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2015. Οι μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν εμβέλεια λίγο πάνω από 965 χλμ.

Τι έχει πει ο Τραμπ για την πώληση Tomahawks στην Ουκρανία;

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα μπορούσε να παραδώσει Tomahawks. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει την ανταλλαγή πληροφοριών των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιθέσεις ακριβείας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου χρησιμοποιώντας εγχώρια κατασκευασμένα drones και Atacms. Αυτές οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε έλλειψη καυσίμων και απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης σε όλη τη Ρωσία.

Ωστόσο, ο συμβιβαστικός τόνος του προέδρου των ΗΠΑ μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη άφησε αμφιβολίες για την πιθανότητα άμεσης βοήθειας προς την Ουκρανία και αναζωπύρωσε τους φόβους της Ευρώπης για υποχωρήσεις των ΗΠΑ προς τη Μόσχα.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν «δεν του άρεσε» όταν έθεσε το ενδεχόμενο προμήθειας Tomahawks κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να «εξαντλήσουν» τα δικά τους αποθέματα. «Τα χρειαζόμαστε και εμείς, οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό», ανέφερε ο Τραμπ.

Το βασικό ερώτημα είναι αν ο Τραμπ χρησιμοποιεί την προοπτική της προμήθειας Tomahawks για να ασκήσει πίεση στον Πούτιν, ενώ παραμένει απρόθυμος να κάνει ένα βήμα που θα μπορούσε να φέρει τις ΗΠΑ πιο κοντά σε άμεση αντιπαράθεση με έναν ηγέτη που εξακολουθεί να αποκαλεί «στενό φίλο».

Τι έχει πει το Κρεμλίνο;

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η εξάρτηση της Ουκρανίας από την Ουάσινγκτον για εκπαίδευση, logistics και πληροφορίες στόχευσης για τη λειτουργία των Tomahawks θα έμπλεκε τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο σε κλίμακα που δεν έχει ξαναγίνει, αναιρώντας την πρόοδο που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει επιτύχει με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η μεταφορά τους θα σηματοδοτούσε ένα «νέο στάδιο κλιμάκωσης», ένα σημείο που επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την Πέμπτη.

erthnews.gr