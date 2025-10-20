Δεκάδες ιστότοποι, εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως οι Amazon, Snapchat και Vodafone, παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας χρήστες σε Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα καταγραφής βλαβών Downdetector, εκτός λειτουργίας τέθηκαν η υπηρεσία cloud της Amazon (AWS), το Robinhood, το Snapchat και η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Perplexity. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Amazon.com, Prime Video και Alexa εμφανίζουν δυσλειτουργίες, ενώ προβλήματα αναφέρονται και για το Venmo της PayPal.

Διακοπές φαίνονται επίσης σε ιστότοπους όπως η Roblox, το Coinbase, το Clash of Clans, το Canva, το Duolingo και πολλά ακόμα.

Η Amazon Web Services εξέδωσε μια δήλωση στον ιστότοπό της, επιβεβαιώνοντας «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεων» για πολλαπλές υπηρεσίες. «Είμαστε ενεργά αφοσιωμένοι και εργαζόμαστε τόσο για την άμβλυνση του προβλήματος όσο και για την κατανόηση της βασικής αιτίας», αναφέρει μια ανακοίνωση.

Η Amazon Web Services κατονομάστηκε ως η αιτία του προβλήματος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity.

Ο Aravind Srinivas δημοσίευσε στο X: «Η Perplexity είναι εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Η βασική αιτία είναι ένα πρόβλημα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του».

Εκατομμύρια επιχειρήσεις θεωρείται ότι χρησιμοποιούν την AWS, οπότε όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Η AWS δεν έχει δημοσιεύσει καμία πληροφορία σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας.

