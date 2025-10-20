Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δεκαώροφο κτήριο τυλίχτηκε στις φλόγες στο τρίτο διαμέρισμα της Λυών το πρωί της Δευτέρας (20/10).
Η φωτιά ξέσπασε στις 5:30, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της κατάφεραν να την σβήσουν μετά από δίωρη μάχη με τις φλόγες.
Άλλοι δέκα άνθρωποι υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν 78 πυροσβέστες με 34 οχήματα και τέσσερα ασθενοφόρα.
Οι νεκροί ήταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες, η ηλικία των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή. Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για τα θύματα και έκανε λόγο για «ταχύτατη και παραδειγματική κινητοποίηση» των υπηρεσιών και πρόσθεσε πως είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της τραγωδίας.
Ο Ντουσέ δήλωσε ότι οι δημοτικοί αξιωματούχοι άνοιξαν το γυμναστήριο για να φιλοξενήσουν τις οικογένειες και τους κατοίκους που επλήγησαν από την καταστροφή.