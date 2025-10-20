Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δεκαώροφο κτήριο τυλίχτηκε στις φλόγες στο τρίτο διαμέρισμα της Λυών το πρωί της Δευτέρας (20/10).

Η φωτιά ξέσπασε στις 5:30, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της κατάφεραν να την σβήσουν μετά από δίωρη μάχη με τις φλόγες.

Un #incendie s'est déclaré vers 05h00 du matin dans le 3ème arrondissement de #Lyon.



Le Préfet, Fabrice ROSAY, s'est rendu sur place aux côtés du Maire de Lyon et de l'autorité judiciaire.



Une #enquête est ouverte.



Merci aux secours et aux forces de sécurité pour leur… pic.twitter.com/HO1Nn8yTWt October 20, 2025

Άλλοι δέκα άνθρωποι υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν 78 πυροσβέστες με 34 οχήματα και τέσσερα ασθενοφόρα.

Lyon: au moins quatre personnes sont mortes dans un violent incendie qui a touché un immeuble de 10 étages pic.twitter.com/7ywA5CQOet — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2025

Οι νεκροί ήταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες, η ηλικία των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή. Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για τα θύματα και έκανε λόγο για «ταχύτατη και παραδειγματική κινητοποίηση» των υπηρεσιών και πρόσθεσε πως είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Ο Ντουσέ δήλωσε ότι οι δημοτικοί αξιωματούχοι άνοιξαν το γυμναστήριο για να φιλοξενήσουν τις οικογένειες και τους κατοίκους που επλήγησαν από την καταστροφή.

cnn.gr