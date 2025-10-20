Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραδώσει απόψε, στις 8:00 μ.μ., τη σορό ενός ακόμη ομήρου στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε ο ισραηλινός Τύπος. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της διαδικασίας παραλαβής και μεταφοράς της σορού.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η σορός «εντοπίστηκε χθες» και θα παραδοθεί εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στο πεδίο. Η οργάνωση είχε ανακοινώσει από την Κυριακή την πρόθεσή της να παραδώσει τη σορό, ωστόσο τότε η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε.

Η παράδοση εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας η Χαμάς οφείλει να επιστρέψει συνολικά 16 σορούς ομήρων προς το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την οργάνωση να εξακολουθεί να κρατά τις υπόλοιπες σορούς.

Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο πέραν της επιβεβαίωσης ότι οι IDF προετοιμάζονται για την παραλαβή, ενώ οι οικογένειες των ομήρων παραμένουν σε αναμονή για νεότερες εξελίξεις.

