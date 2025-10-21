Δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους όσοι άκουσαν την απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο.

Συντάκτης της HuffPost έθεσε συγκεκριμένα ερώτημα για την επιλογή της Βουδαπέστης στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ως εξής:

«Είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Εκείνη απάντησε «η μάνα σου», ενώ και ο Τσέουνγκ απάντησε ένα λεπτό αργότερα και αυτός: «Η μάνα σου».

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us October 20, 2025

Χθες Δευτέρα η Λέβιτ έδωσε συνέχεια στις επιθέσεις κατά του HuffPost, αλλά και πάλι χωρίς να απαντήσει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Έγραψε στο X: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.

