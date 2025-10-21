Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε η διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μετά την απρόσμενη απάντησή της «η μάνα σου» σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τοποθεσία για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Λέβιτ, 27 ετών, υπηρετεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου από τον Νοέμβριο του 2024, θέση στην οποία τοποθετήθηκε από τον Τραμπ, καθιστώντας την τη νεότερη σε ηλικία που κατέχει αυτόν τον ρόλο. Πριν αναλάβει τη θέση αυτή, είχε θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, ενώ είχε εργαστεί και στην ομάδα επικοινωνίας του Τραμπ.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Λέβιτ «θα διακριθεί και θα βοηθήσει να μεταδώσουμε το μήνυμά μας στον αμερικανικό λαό, καθώς κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη». Είχε επίσης τονίσει πως «η Καρολάιν είναι έξυπνη, σκληρή και έχει αποδείξει ότι είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική επικοινωνιολόγος».

Thank you, President Trump, for believing in me. I am humbled and honored.



Let’s MAGA!🇺🇸 pic.twitter.com/UF1ljE1r9R — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) November 16, 2024

Η Λέβιτ με καταγωγή από το Νιου Χάμσαϊρ, σπούδασε επικοινωνία και πολιτικές επιστήμες στο Saint Anselm College, ένα καθολικό κολέγιο στην πολιτεία της.

Ενώ ήταν ακόμα φοιτήτρια, έκανε πρακτική άσκηση στο Fox News και στο γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ. Όπως δήλωνε το 2020 στο Politico, μέσω αυτών των εμπειριών απέκτησε «την πρώτη της γεύση από τον κόσμο του Τύπου» με αποτέλεσμα να αποφασίσει, στη συνέχεια, να ακολουθήσει αυτή την καριέρα.

Λίγο μετά την αποφοίτησή της, το 2019, άρχισε να εργάζεται στον Λευκό Οίκο, αρχικά ως κειμενογράφος του Αμερικανού προέδρου και αργότερα ως βοηθός γραμματέας Τύπου.

«Βοήθησα την γραμματέα Τύπου να προετοιμαστεί για συνεντεύξεις Τύπου υπό μεγάλη πίεση [και] πάλεψα ενάντια στα μεροληπτικά mainstream μέσα ενημέρωσης», έγραφε για την περίοδο αυτή στην ιστοσελίδα της υποψηφιότητάς της για το Κογκρέσο το 2022.

Μετά την αποχώρηση της από τον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ εργάστηκε ως διευθύντρια επικοινωνίας για την Ελίς Στεφάνικ, την βουλευτή των Ρεπουμπλικάνών που επέλεξε ο Τραμπ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε για να υποβάλει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, κερδίζοντας το χρίσμα των Ρεμπουμπλικανών για την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιού Χάμσαϊρ το 2022. Στις εκλογές, όμως, έχασε τη θέση από τον Δημοκρατικό Κρις Πάππας.

Περιγράφοντας τις πολιτικές θέσεις της, οι περισσότερες, όπως σημειώνει το BBC, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με πολλές από τις προτεραιότητες του Τραμπ. Στον τομέα της οικονομίας, δεσμεύτηκε να «μειώσει τους φόρους» και να «υπερασπιστεί τις πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη και την ελεύθερη αγορά». Παράλληλα παρουσιαζόταν ως ισχυρή υποστηρικτής της επιβολής του νόμου και των ισχυρών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της «μηδενικής ανοχής στην παράνομη μετανάστευση», δηλώνοντας ότι θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του τείχους στα σύνορα.

Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στο στρατόπεδο Τραμπ ως υπεύθυνη Τύπου της εκστρατείας του.

Ο δημοσιογράφος που τη ρώτησε

Την ερώτηση στη Λέβιτ έκανε ο S.V. Dáte, ο οποίος είναι ανταποκριτής του HuffPost στο Λευκό Οίκο.

Ο Dáte είναι συγγραφέας πέντε μυθιστορημάτων και δύο πολιτικών βιογραφιών η μια για τον πρώην κυβερνήτη της Φλόριντα Τζεμπ Μπους.

Στο τελευταίο βιβλίο του με τίτλο The Useful Idiot είχε καταγράψει «την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού από τον Τραμπ και τη διαφθορά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος».

Στα 30 χρόνια καριέρας του έχει εργαστεί στο Associated Press, την Palm Beach Post, το National Journal και το NPR.

Η μεγάλη του αγάπη είναι η θάλασσα καθώς έχει καταγράψει 35.000 ναυτικά μίλια στο ενεργητικό του, συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού διάρκειας 2 ετών με τους δύο γιους του με τους οποίους διέσχισε τον Ατλαντικό, πέρασαν από τη Μεσόγειο και επέστρεψαν μέσω της Καραϊβικής.

Το ερώτημα που έφερε την προκλητική απάντηση

Το ερώτημα που έθεσε ο δημοσιογράφος της HuffPost για την επιλογή της Βουδαπέστης, ήταν ο εξής:

«Γνωρίζει ο πρόεδρος τον συμβολισμό της Βουδαπέστης. Είναι η πόλη όπου το 1994 η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν βλέπει γιατί η Ουκρανία μπορεί να αντιδρά σε αυτή την τοποθεσία. Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη;».

Η Λέβιτ αρχικά απάντησε «η μάνα σου», ενώ όταν ο Date τη ρώτησε «σου φαίνεται αστείο» εκείνη επέμεινε στο προκλητικό ύφος γράφοντας «μου φαίνεται αστείο ότι θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ένας αριστερός τον οποίο κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων σου, απλά δεν στο λένε κατά πρόσωπο. Σταμάτα να μου στέλνεις τις ανόητες ερωτήσεις σου».

protothema.gr