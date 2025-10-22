Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών, ήταν αγρότης και ένας από τους ιδρυτές του κιμπούτς Νιρ Οζ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο τελευταίος είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο επαναπατρισμός των λειψάνων του Ζαλμάνοβιτς και του Αντάρ μείωσε τον αριθμό των σορών των αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από 15 σε 13. Κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, οι σοροί 28 νεκρών ομήρων κρατούνταν εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους την περασμένη Δευτέρα, εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του Ισραήλ στην Κίτρινη Γραμμή. Η Χαμάς επέστρεψε επίσης τα λείψανα 15 ομήρων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Μεταξύ των εναπομεινάντων σορών ομήρων περιλαμβάνεται ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε πολεμώντας στον πόλεμο της Γάζας το 2014 — ο τελευταίος αιχμάλωτος πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε την Τρίτη ότι διευκόλυνε τη μεταφορά 15 παλαιστινιακών σορών από το Ισραήλ στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παραδοθέντων σε 165.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) διευκόλυνε σήμερα τη μεταφορά νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές στη Γάζα… Οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών που παραλήφθηκαν σήμερα είναι 15», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, το Ισραήλ επιστρέφει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε σορό ομήρου που επιστρέφεται, σημειώνει το The Times of Israel.

