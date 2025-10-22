Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθεώρησε σήμερα Τετάρτη 22/10, άσκηση πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Σύμφωνα με το TASS η επιθεώρηση έγινε ούτως ώστε, ο Ρώσος Πρόεδρος να εξετάσει την ετοιμότητά τους και τη δομή της διοίκησης.

Οπως ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του, η δοκιμή περιελάμβανε την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από ξηρά, μια ξεχωριστή εκτόξευση πυραύλου από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς και την εκτόξευση πυραύλων από στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν έχει συχνά υπενθυμίσει τη πυρηνική δύναμη της Ρωσίας ως προειδοποιητικό σήμα προς το Κίεβο και τους συμμάχους του στη Δύση. Το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε, επίσης, ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής αυτό το μήνα.

Οι Στρατηγικές Αποτρεπτικές Δυνάμεις της Ρωσίας

Οι Στρατηγικές Αποτρεπτικές Δυνάμεις (SDF) αποτελούν τμήμα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και αποσκοπούν στην αποτροπή επιθέσεων κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, καθώς και στην ήττα του επιτιθέμενου μέσω διαφόρων τύπων όπλων, περιλαμβανομένων των πυρηνικών. Οι SDF περιλαμβάνουν τις Στρατηγικές Επιθετικές Δυνάμεις (SAF) και τις Στρατηγικές Αμυντικές Δυνάμεις (SDF).

Η καρδιά των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων (SNS) αποτελείται από τα συστήματα πυραύλων και αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς και ακριβείας, γνωστά ως πυρηνική τριάδα.

«Μπρος – πίσω» για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Στο μεταξύ, παρά τη διαρροή της Ουάσινγκτον πως ο Τραμπ δεν έχει πλέον πρόθεση να συναντηθεί με τον Πούτιν, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία –αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.