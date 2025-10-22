Δεν πρόκειται να υπάρξει τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα, ξεκαθάρισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από αναφορές ότι υπήρξε έντονος διάλογος σχετικά με το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

Σύμφωνα με ισραηλινά και διεθνή μέσα, ο Νετανιάχου φέρεται να αντέδρασε στην πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε μια μελλοντική ειρηνευτική ή διεθνή δύναμη στη Γάζα. Το γραφείο του πρωθυπουργού, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Times of Israel, δήλωσε: «Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν θα υπάρξει τουρκική συμμετοχή».

Το Sky News Arabia, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή, μετέδωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε πλήρως την τουρκική συμμετοχή, αλλά και την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που έχουν εκπαιδευτεί από Αίγυπτο και Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου επιμένει πως πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της «δεύτερης φάσης», δηλαδή, ο αφοπλισμός της Χαμάς, και η παραίτησή της από τον έλεγχο της Γάζας, πριν αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τοπική διοίκηση ή για τη συγκρότηση δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

