Τουλάχιστον 40 παράτυποι μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας, σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες στη Μεσόγειο για φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχου που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το πλοίο στο οποίο εκτιμάται πως επέβαιναν περίπου 70 άνθρωποι ναυάγησε στα ανοικτά της πόλης Μαχντία.

Η Τυνησία, της οποίας η ακτογραμμή απέχει σε ορισμένα σημεία λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, είναι ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης στη Βόρεια Αφρική για μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

protothema.gr