Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Ισραήλ την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι, του Παλαιστίνιου πολιτικού ηγέτη που παραμένει φυλακισμένος για περισσότερα από 20 χρόνια. Το Τελ Αβίβ έχει απορρίψει επανειλημμένα τα αιτήματα αποφυλάκισής του.

«Κυριολεκτικά, τέθηκε αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν με καλέσετε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Time, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. «Αυτό ήταν το ερώτημα της ημέρας για μένα. Θα λάβω μια απόφαση», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου και δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, ο Τραμπ σημείωσε ότι «οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν ορατό ηγέτη», απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Μπαργκούτι θα μπορούσε να ενώσει τους Παλαιστίνιους γύρω από μια λύση δύο κρατών και αν θα έπρεπε να αποφυλακιστεί, παρά την αντίθεση του Ισραήλ.

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, 66 ετών, καταδικάστηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 40 χρόνια φυλάκισης, καθώς ισραηλινό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για οργάνωση επιθέσεων και βομβιστικών ενεργειών κατά Ισραηλινών στη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ως ηγέτης της εξέγερσης του 2000, ο Μπαργκούτι έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με αντίπαλες παρατάξεις, όπως η Χαμάς, και χαίρει ευρείας εκτίμησης στους κόλπους της Φατάχ, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλοί στους κόλπους της Φατάχ τον παρομοιάζουν με τον Γιάσερ Αραφάτ, θεωρώντας τον πιθανό ενωτικό ηγέτη για τον παλαιστινιακό λαό.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, για να διασφαλιστεί ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί παρά τα περιστατικά βίας, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Ισραήλ τις τελευταίες δέκα ημέρες. Την αρχή έκανε ο ίδιος ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ακολουθούμενος από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον πρώην ειδικό απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ. Αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ βρέθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφθασε την Πέμπτη.

Δύο πρόσφατα αποφυλακισμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υποστήριξαν ότι στις 14 Σεπτεμβρίου οκτώ Ισραηλινοί σωφρονιστικοί υπάλληλοι ξυλοκόπησαν τον Μαρουάν Μπαργκούτι μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του. Οι ίδιοι δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς βρίσκονταν σε απομόνωση, αλλά είπαν ότι μίλησαν μαζί του λίγο μετά το περιστατικό. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς», και υπογράμμισε ότι «λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγεία όλων των κρατουμένων».

Τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, είχε δημοσιεύσει βίντεο από επίσκεψή του στον Μπαργκούτι μέσα στη φυλακή, λέγοντάς του: «Δεν θα νικήσεις».

Το ζήτημα του ποιος θα κυβερνήσει τους Παλαιστινίους παραμένει ανοιχτό και κρίσιμο. Ο Μαχμούντ Αμπάς, 89 ετών, ελέγχει τμήματα της Δυτικής Όχθης που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να κυβερνά τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Ο Αμπάς εξελέγη το 2005 για τετραετή θητεία, ωστόσο έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί νέες εκλογές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και αρκετοί δυτικοί και Άραβες σύμμαχοι επιδιώκουν την παραίτηση της Χαμάς από την εξουσία και τον αφοπλισμό της, καθώς η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ θεωρείται ότι πυροδότησε τον πόλεμο.

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά στα σχέδια ορισμένων ακροδεξιών εταίρων του Μπενιαμίν Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί, γιατί έχω δώσει τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τώρα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Είχαμε εξαιρετική υποστήριξη από τις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί, γιατί έδωσα τον λόγο μου. Το Ισραήλ θα έχανε όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν το έκανε».

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά την ψήφιση νομοσχεδίου στην Κνεσέτ που προωθεί την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης. Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από μέλη της ισραηλινής αντιπολίτευσης αλλά υποστηρίχθηκε από τους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ, εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 24 κατά.

Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε την ψήφο «πολιτική σκοπιμότητα», σημειώνοντας ότι στόχος της ήταν να προκαλέσει ένταση κατά την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Το κόμμα Λικούντ ανακοίνωσε ότι δεν ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου και πως χωρίς τη δική του στήριξη, η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι απίθανο να προχωρήσει.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Βανς σχολίασε ότι «Αν ήταν πολιτική σκοπιμότητα, είναι πολύ ανόητο κόλπο και προσωπικά το θεωρώ προσβολή».

skai.gr