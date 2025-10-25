Η ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και άλλων πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως τη μεγαλύτερη στρατιωτική απειλή για τη χώρα εδώ και έναν αιώνα και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «μηχανεύονται πόλεμο» εναντίον της Βενεζουέλας. Κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή – συμπεριλαμβανομένου πλέον του αεροπλανοφόρου – στο πλαίσιο, όπως αναφέρεται επισήμως, της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. «Θα έπρεπε να πούμε στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλουν έναν ακόμη πόλεμο σαν τον Βιετνάμ, τώρα στη Νότια Αμερική;», είπε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

🙅🏻Pdte. Nicolás Maduro ratificó que el 94% del pueblo venezolano está en contra de la amenaza militar contra el país



🗣️ “Tendríamos que decirle al pueblo de EEUU, ¿si ellos quieren otra guerra como Vietnam, ahora en Suramérica?”



📌VTV pic.twitter.com/8Ex7mtyLfx — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) October 24, 2025

«Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην προετοιμασία για στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε ο Μαδούρο και πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή.

Ο Μαδούρο υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει 5.000 πυραύλους Igla-S, ρωσικής κατασκευής, που έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά σε όλη τη χώρα για να προστατεύσουν την εδαφική ακεραιότητα. Ανέφερε μάλιστα ότι η Βενεζουέλα θα προχωρήσει σε στρατιωτικές ασκήσεις κατά μήκος της ακτογραμμής της, με τη συμμετοχή πολιτοφυλακής και εθελοντών, προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα για μια πιθανή αμερικανική επίθεση.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο επανέλαβε ότι η Βενεζουέλα επιθυμεί την ειρηνική συνύπαρξη με άλλες χώρες, ωστόσο, τόνισε ότι η χώρα είναι «έτοιμη για πόλεμο» σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναφέρθηκε επίσης στην απειλή μιας κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την κινητοποίηση των ένοπλων δυνάμεων σε περίπτωση αμερικανικής επέμβασης.

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στην περιοχή της Καραϊβικής έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, καθώς πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή υπερβαίνει τη συνήθη αντιτρομοκρατική και αντιναρκωτική στρατηγική των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές ενέργειες εντείνουν τις υποψίες ότι στοχεύουν σε αλλαγή του καθεστώτος της Βενεζουέλας.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταγγέλλει από την πλευρά του πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 10 επιδρομές, 9 στην Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ στέλνουν το Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους, στη Λατινική Αμερική

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πως διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Αδριατική Θάλασσα. Η ανάπτυξη μιας αεροπλανοφόρου ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών δυνάμεων, σε μια περιοχή που έχει ήδη δει μια ασυνήθιστα μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική Θάλασσα και στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν οκτώ πολεμικά πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8, drones MQ-9 Reaper, μια μοίρα μαχητικών F-35 και περισσότερους από 6.000 ναύτες και πεζοναύτες. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι ένα υποβρύχιο επιχειρεί στα ύδατα της Νότιας Αμερικής.

