Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, με μια φράση στα αγγλικά, «No crazy war, please!», εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αμερικανικών επιθέσεων ή ακόμη και στρατιωτικής εισβολής στη χώρα του.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αποβατικά και αντιτορπιλικά, καθώς και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις αυτές «εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών» – με σαφή όμως στόχευση τη Βενεζουέλα και προσωπικά τον Μαδούρο.

🚨🇻🇪 🇺🇸 MADURO TO TRUMP: NO CRAZY WAR PLEASE — JUST PEACE FOREVER



«Yes peace, no a la guerra loca»

«Yes peace. Peace forever. No crazy war, please! No a la guerra loca!», επανέλαβε ο Μαδούρο, εναλλάσσοντας αγγλικά και ισπανικά σε συγκέντρωση συνδικαλιστών προσκείμενων στην κυβέρνησή του, απευθυνόμενος –όπως είπε– «στους Αμερικανούς εργαζόμενους».

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε, πριν προσθέσει στα σοβαρά: «Όχι στην τρέλα του πολέμου».

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο εννέα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που –κατά την αμερικανική εκδοχή– μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με τουλάχιστον 37 νεκρούς.

Ειδικοί, ωστόσο, αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς συλλήψεις ή ανακρίσεις υπόπτων.

«Εξοπλισμός για να εγγυηθούμε την ειρήνη»

Αντιμέτωπος με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ, ο Μαδούρο διέταξε στρατιωτικά γυμνάσια, κατά τα οποία δοκιμάστηκε εξοπλισμός ρωσικής και κινεζικής προέλευσης.

«Χάρη στον πρόεδρο Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα και σε πολλούς φίλους, η Βενεζουέλα διαθέτει πλέον εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για αλλαγή καθεστώτος, επιδιώκοντας τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

«Λέμε ναι στην ειρήνη, όχι στον τρελό πόλεμο», κατέληξε ο Μαδούρο, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που –όπως είπε– απευθύνεται «στον αμερικανικό λαό, όχι στους πολεμοχαρείς του».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP