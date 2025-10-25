Οι πολίτες της Ιρλανδίας καλούνται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της χώρας, ο οποίος θα διαδεχθεί τον 84χρονο Μάικλ Χίγκινς, που ολοκληρώνει δεύτερη και τελευταία θητεία από το 2011. Η θέση του προέδρου είναι κυρίως τιμητική, με περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Φαβορί για τη νίκη θεωρείται η Κάθριν Κόνολι, βουλευτής με αναφορές στην αριστερά και ένθερμη υποστηρίκτρια της στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας. Η υποψηφιότητά της έχει λάβει στήριξη και από το κόμμα Σιν Φέιν.

Περίπου 3,6 εκατ. εκλογείς κλήθηκαν να ψηφίσουν χθες, Παρασκευή. Σύμφωνα με τα περιφερειακά στατιστικά στοιχεία, μόνο το 38% των ψηφοφόρων ψήφισε στο Δουβλίνο και σε αρκετές περιοχές το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε κάτω από το 40%. Τα εκλογικά κέντρα έκλεισαν τα μεσάνυχτα (ώρα Κύπρου).

Η 68χρονη Κόνολι, που προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, είναι πρώην δικηγόρος και υποστηρίζεται από τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων οι Πράσινοι και το εθνικιστικό Σιν Φέιν, άλλοτε πολιτικός βραχίονας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA).

Η Κόνολι, αντίθετη στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, υπερασπίζεται την παράδοση της στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας. Η χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα σύμπραξη για την ειρήνη (PfP) του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι κράτος-μέλος της συμμαχίας.

Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις είναι μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνητικού συνασπισμού. Προερχόμενη από την προτεσταντική μειονότητα της Ιρλανδίας, παρουσιάστηκε, καθ΄όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ως ενωτική προσωπικότητα.

Υπέρ των Παλαιστινίων και της επανένωσης της νήσου της Ιρλανδίας, δήλωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θέλει να είναι «πρόεδρος όλων των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που μένουν συχνά αποκλεισμένοι και χωρίς φωνή».

