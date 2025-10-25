Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή την αποστολή αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης που, όπως αναφέρεται επισήμως, στοχεύει στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ «μηχανεύονται νέο πόλεμο», κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική απειλή κατά της χώρας του τις τελευταίες δεκαετίες.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην περσινή προεκλογική εκστρατεία είχε δεσμευθεί να τερματίσει τους «ατελείωτους πολέμους» στο εξωτερικό, έχει ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα κυρίως στα ύδατα της Καραϊβικής κατά σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Μέχρι τώρα έχουν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν δέκα τέτοιες επιδρομές, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του, θα πάει να «ενισχύσει» τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί «για την αποτροπή της εμπορίας ναρκωτικών και την εξάρθρωση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στην περιοχή ευθύνης των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που συμπεριλαμβάνει την κεντρική και τη νότια Αμερική, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο μέσω X χθες, χωρίς να διευκρινίσει τον προορισμό του.

Ζητούμενο είναι να «ενισχυθεί η δυνατότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να σταματούν τους παράνομους και τις παράνομες δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Ως τώρα ήταν γνωστό πως οκτώ αμερικανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες, και δέκα αεροσκάφη F-35 είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

«Μέσο υστάτης προσφυγής»

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου καταγράφτηκε λίγες ώρες μετά το πιο πρόσφατο αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά διαταγή του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Υγείας διεξήγαγε θανατηφόρο πλήγμα εναντίον σκάφους που χρησιμοποιείτο από την Tren de Aragua», συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε νωρίτερα φέτος «τρομοκρατική» οργάνωση, ανακοίνωσε μέσω X ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Οι έξι άρρενες ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν σε αυτό «σκοτώθηκαν», ανέφερε ακόμη, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο στο οποίο διακρίνεται πλοίο που κινείται στο σκοτάδι προτού το καταστρέψει έκρηξη.

Το νέο πλήγμα διεξήχθη «σε διεθνή ύδατα», διευκρίνισε.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι ούτε συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

«Δυνάμει του διεθνούς δικαίου, η εσκεμμένη καταφυγή σε θανατηφόρα ισχύ δε επιτρέπεται παρά ως μέσο υστάτης προσφυγής όταν κάποιος εγείρει άμεση απειλή για τη ζωή», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Αν όχι, αυτό αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή», προειδοποίησε.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή όχι μόνο με τη Βενεζουέλα, αλλά και με τη γειτονική Κολομβία.

«Φωτιά στη νότια Αμερική»

Χθες η Ουάσιγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας, τον Γουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι δεν κάνει τίποτα για να μειώσει την παραγωγή ναρκωτικών στη χώρα.

Αυτός ο τελευταίος, που χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «εξωδικαστικές εκτελέσεις», τόνισε μέσω X ότι δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να κάνει πίσω εξαιτίας «εκβιασμών μαφιόζικου τύπου» προσθέτοντας πως η χώρα του δεν θα «γονατίσει» και δεν είναι «αποικία κανενός».

Την προηγουμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας ή άλλων χωρών που εμπλέκονται, κατ’ αυτόν, στη διακίνηση ναρκωτικών. «Απλά θα σκοτώνουμε τον κόσμο που φέρνει ναρκωτικά στη χώρα μας, οκέι;», πέταξε, συγκρίνοντας τα καρτέλ των ναρκωτικών με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Το επόμενο στάδιο είναι η χερσαία επιχείρηση», απείλησε.

Το Καράκας, που κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Μαδούρο, προειδοποίησε πως διαθέτει κάπου 5.000 αντιαεροπορικούς φορητούς πυραύλους (MANPADS) ρωσικής κατασκευής που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

Η Βραζιλία, σημαντικός παράγοντας στην περιοχή, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, που διεξάγονται «χωρίς αποδείξεις». «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εξωτερική επέμβαση» που «θα μπορούσε να βάλει φωτιά στη Νότια Αμερική», τόνισε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σέλσο Αμορίμ, ειδικός σύμβουλος του προέδρου Λούλα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

