Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, τραυματίστηκαν στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου τη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.



Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση της επίθεσης, ωστόσο συντρίμμια από καταρριφθέντα drones προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως ανέφεραν οι στρατιωτικές αρχές.

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.

Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.

