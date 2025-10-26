Τη βοήθεια της Κίνας για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, με στόχο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, φαίνεται ότι επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Σε δηλώσεις του από το Air Force One ενώ ταξίδευε για τη Μαλαισία, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία».

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και ο Σι θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει.

Εξηγούσε ακόμη, σε άλλες δηλώσεις του ότι στις αρχές της εβδομάδας, ότι ο Κινέζος πρόεδρος «μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε άλλες δηλώσεις του σήμερα, ο Τραμπ είπε ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παραλείπει το τελευταίο διάστημα να εκφράζει την απογοήτευσή για τη Μόσχα και τον Ρώσο ομόλογό του προσωπικά. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά», δήλωνε προ ημερών.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι την Πέμπτη αναμένεται να επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών – εκκρεμεί εξάλλου η απειλή του Τραμπ για βαρύτατους δασμούς σε βάρος της Κίνας αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία ως την 1η Νοεμβρίου.

Δίνοντας το πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Σι «τα πάντα», ακόμη και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ αναζητεί λύση

Μπορεί ο Τραμπ να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ μια τέτοια μεγάλη χάρη, όσο και αν λέει ότι μαζί του έχει καλή σχέση;

Το Πεκίνο ήταν και εξακολουθεί να είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας, που δεν έχει επικρίνει ποτέ την πολιτική της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο, υπενθυμίζει το BBC. Εξακολουθεί να υπάρχει στο παρασκήνιο ανοιχτό κανάλι μεταφοράς υλικού για τον εξοπλισμό των ρωσικών δυνάμεων. Ακόμη πιο ενεργή είναι η υποστήριξη στη Μόσχα για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι δύο χώρες περιγράφουν εξάλλου τη σχέση τους ως «αιώνια φιλία».

Είναι γεγονός ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται σφόδρα να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, αφού πρώτα παραδέχτηκε ότι αποδείχτηκε πολύ δυσκολότερο να μπει ένα τέλος στην αναμέτρηση από όσο περίμενε.

Παράλληλα, την Τετάρτη ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας. Είναι οι πρώτες άμεσες παρεμβάσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Ρωσία λόγω του πολέμου.

Το BBC σημειώνει ακόμη ότι οι δηλώσεις έρχονται έπειτα από μια δύσκολη εβδομάδα για το Κίεβο. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να δώσουν τους πυραύλους Tomahawk, οι ηγέτες της ΕΕ δεν αποδέσμευσαν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της άμυνάς του ενώ υπήρξαν και νέες πολύνεκρες επιθέσεις.

protothema.gr