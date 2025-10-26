Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Μοσάντ, δημοσίευσε νέες πληροφορίες για την ύπαρξη διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου που, σύμφωνα με την ίδια, διευθύνεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, το δίκτυο αυτό ευθύνεται για σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους σε δυτικές χώρες, με δράση σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία εξωτερικής κατασκοπείας, ο ανώτερος διοικητής της IRGC-Quds Force, Sardar Ammar, ηγείται του δικτύου, το οποίο ενέτεινε τις προσπάθειές του να επιτεθεί σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε όλο τον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ammar διοικεί περίπου 11.000 πράκτορες που εκτελούν μυστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Μοσάντ.

Πώς δρούσε το δίκτυο

Το δίκτυο πραγματοποίησε βανδαλισμούς και εμπρησμούς εναντίον εβραϊκών επιχειρήσεων ισραηλινών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη Μοσάντ, «με στόχο να εκφοβίσει τις κοινότητες και να δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές επιθέσεις».

Το δίκτυο του Sardar σχεδίαζε επίσης επιθέσεις εναντίον ανώτερων εβραϊκών κοινοτικών προσωπικοτήτων, σύμφωνα με την Μοσάντ.

Τα περιστατικά που συνδέονται με το δίκτυο

Η Μοσάντ επισημαίνει τρία συγκεκριμένα περιστατικά που συνδέονται με το δίκτυο, μεταξύ πολλών άλλων που αποκάλυψε σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Τον Ιούλιο του 2024, η αντιτρομοκρατική στην Ελλάδα συνέλαβε επτά άτομα — μεταξύ των οποίων δύο Ιρανούς — για ξεχωριστές εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ενός ξενοδοχείου ισραηλινής ιδιοκτησίας και μιας συναγωγής στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα εκείνο το έτος.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η δανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που ήταν ύποπτος για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εβραϊκούς χώρους και άτομα στο Βερολίνο για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Τον επόμενο μήνα, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για συμμετοχή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις το 2024, στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε ένα εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών. Η Καμπέρα απέλασε επίσης τον πρέσβη του Ιράν.

Προκειμένου να κρύψει τη συμμετοχή του Ιράν, σύμφωνα με τη Μοσάντ, το δίκτυο στρατολόγησε μη Ιρανούς, χρησιμοποίησε εγκληματικές συμμορίες και επέμεινε σε υψηλό βαθμό διαχωρισμού.

Οι επιθέσεις θεωρήθηκαν γενικά από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως ερασιτεχνικές και αδέξιες, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.

