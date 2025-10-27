Στην Κατηγορία 5 ενισχύθηκε τη Δευτέρα (27/10) ο τυφώνας Μελίσσα, καθώς πλησιάζει την Τζαμάικα, απειλώντας με καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν από τους πιο επικίνδυνους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική.

Ο τυφώνας Μελίσσα, που κινείται αργά προς τα δυτικά με ταχύτητα μόλις 3 μιλίων την ώρα, συνοδεύεται από ανέμους που φτάνουν τα 160 μίλια την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Αναμένεται να πλήξει απευθείας την Τζαμάικα από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη και να συνεχίσει την πορεία της προς τη νοτιοανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

Η μετεωρολόγος του CBS News, Νίκι Νόλαν, υπογράμμισε ότι «οι καταστροφικοί άνεμοι, η ανύψωση της θάλασσας και οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στην Τζαμάικα». Οι Αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Καταστροφών, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, προειδοποίησε: «Θέλω να καλέσω όλους τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά. Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα».

Περίπου 1.000 μέλη του αμερικανικού στρατού απομακρύνθηκαν προληπτικά από τη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μετακινήθηκαν εκτός της πορείας του τυφώνα, παραμένοντας ωστόσο σε ενεργό επιχειρησιακό καθεστώς.

#BREAKING: #Melissa continues to explode in the Caribbean and is now a catastrophic Category 5 hurricane with 165 MPH winds. pic.twitter.com/Fu0nL9Z2Qv — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) October 27, 2025

Η Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην Καραϊβική: τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένας ακόμη αγνοείται. Στη Δομινικανή Δημοκρατία περισσότερα από 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πάνω από 3.700 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους. Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά σε τέσσερις επαρχίες που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό».

Ο επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον, δήλωσε ότι η Μελίσσα «θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες», προειδοποιώντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.

