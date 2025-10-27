Οι υπογραφές της σύμβασης για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ήταν το βασικό θέμα στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Την οριστικοποίηση του deal (αξίας 10,74 δισ. δολάρια), που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε την τουρκική αεροναυπηγική βιομηχανία, όπου κατασκευάζονται τα τουρκικά μαχητικά KAAN, γνωστοποίησε πως με το deal που υπογράφηκε, εξασφάλισε 20.000 νέες θέσεις εργασίας για τους συμπατριώτες του.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj October 27, 2025

«Υπογράψαμε παρουσία σας τη δήλωση συνεργασίας για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο ορόσημο της σχέσης μας» είπε στις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον Στάρμερ, ο Ερντογάν.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή των υπογραφών στις συμβάσεις για τα Eurofighter

Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması resmen imzalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını kapsayan anlaşmaya imza attı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer,… pic.twitter.com/rJZudek7cz — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 27, 2025

«Ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα, πέρα από τα διμερή ζητήματα. Οι σημερινές μας συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της χώρας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών αρχικά σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις. Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η επικαιροποίηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Εξετάζουμε επίσης ευκαιρίες κοινών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που τόσοι πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούν την Τουρκία δεύτερη πατρίδα τους» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επιπλέον, μετά τις υπογραφές στη σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο

για συμφωνία άλλων 20 Eurofighter από Κατάρ (12) και Ομάν (12).

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye είχε αναφέρει πως ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter, χωρίς να διευκρινίζει αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı https://t.co/f58Wlh0SUI pic.twitter.com/WWu57nRmL9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

