Ένα μικρό αεροσκάφος με 12 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα το πρωί (28/10) στην κομητεία Kwale της Κένυας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία της Κένυας, Mombasa Air Safari, ανακοίνωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα.

Revealing details about the crash, Mombasa Air Safari said persons onboard included 1 Kenyan pilot, 2 Germans, and 8 Hungarian nationals#HomeOfHardTruths pic.twitter.com/IMC15tXZLE October 28, 2025

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες… Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες – 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος – ο πιλότος – από την Κένυα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

Το αεροπλάνο 5Y-CCA της Mombasa Air Safari εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Kichwa Tembo στην κομητεία Narok της Maasai Mara, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

#breakingnews‌ Plane Crashes Near Kwale, 12 Onboard



▶️A small aircraft carrying 12 people crashed early Tuesday while flying from Diani to Kichwa Tembo, the Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) confirmed.



The aircraft, registered 5Y-CCA, went down at approximately 5:30 a.m.… pic.twitter.com/DUtOykhtEa October 28, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας στο «Χ», υπηρεσίες της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής.

