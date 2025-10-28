Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σήμερα (28 Οκτωβρίου) σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των βραζιλιάνικων αρχών κατά των ναρκωτικών στις φαβέλες Alemao και Penha του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Στη συγκεκριμένη επιχείρηση εναντίον εμπόρων ναρκωτικών συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί και όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο.
Χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας, ενώ πρόσθεσε πως «δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.
Στο βίντεο από το κανάλι Band φαίνονται έμποροι ναρκωτικών να τρέχουν προς το δάσος κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης των βραζιλιάνικων αρχών. Φορούν στρατιωτική ενδυμασία, αλεξίσφαιρα γιλέκα και οπλοφορούν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος.
Στη Vila Cruzeiro, Penha, στη Βόρεια Ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών με τη βοήθεια σκύλων της αστυνομίας.
Επίσης, σε άλλη περιοχή του Ρίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 10 τουφέκια, μεταξύ άλλων όπλων, καθώς και ναρκωτικά.