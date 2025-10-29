Σε ισχύ θέτει ξανά την εκεχειρία στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε στον παλαιστινιακό θύλακα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 91 ανθρώπους.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας» σύμφωνα με τις οδηγίες της ηγεσίας της χώρας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστήριξαν πως πραγματοποίησαν επιθέσεις σε βάρος «περισσότερων από 30 τρομοκρατών σε θέσεις διοίκησης εντός τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας».

Προειδοποίησαν, δε, ότι ο στρατός θα «συνεχίσει να επιβάλλει τη συμφωνία και να αντιδρά δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».

