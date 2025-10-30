Ο 38χρονος Ρομπ Γέτεν, ηγέτης του ολλανδικού κεντρώου κόμματος D66, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής των εκλογών, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο και προβάλλοντας ως ο πιθανότερος νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Με μήνυμα ενότητας, μετριοπάθειας και κοινωνικής προόδου, ο Γέτεν κατάφερε να μετατραπεί από «υπουργό Κλίματος» σε πολιτικό με προφίλ εθνικού ηγέτη, σηματοδοτώντας παράλληλα μια ιστορική στιγμή, καθώς θα είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στη χώρα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls του δημόσιου δικτύου NOS, το κεντρώο κόμμα Democrats 66 (D66) προηγείται με 27 έδρες και ποσοστό περίπου 18,5%. Δεύτερο έρχεται το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς με 25 έδρες και ποσοστό γύρω στο 17%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από τις 37 έδρες που είχε κερδίσει στις εκλογές του 2023.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Φιλελεύθερο Κόμμα (VVD) με 23 έδρες και ποσοστό 15,5%, ενώ ακολουθεί η συμμαχία των Πρασίνων και Εργατικών (GroenLinks–PvdA) με 20 έδρες και περίπου 14%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) σημειώνει μικρή άνοδο με 19 έδρες, συγκεντρώνοντας ποσοστό γύρω στο 13%.

Η κατανομή αυτή δείχνει σαφή ενίσχυση του κεντρώου χώρου, ενώ οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς φαίνεται να υποχωρούν μετά από μία διετία έντονης παρουσίας στην πολιτική σκηνή.

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει επί του παρόντος κάθε νέα συνεργασία μαζί του, θεωρώντας τον αναξιόπιστο ή τις απόψεις του απαράδεκτες.

Μόλις γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα, θα αρχίσει η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων για να καθοριστεί ποιος θέλει να συνεργαστεί με ποιον, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες. Στην Ολλανδία, το πολιτικό σύστημα είναι τόσο κατακερματισμένο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει τις 76 έδρες που απαιτούνται για να κυβερνήσει μόνο του. Επομένως, η συναίνεση και οι συνασπισμοί είναι απαραίτητοι.

Οι υποστηρικτές του D66 εκδήλωσαν τη χαρά τους αυτή την εκλογική τους βραδιά στο Λέιντεν, κοντά στη Χάγη, υψώνοντας ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

“Τα καταφέραμε!”, δήλωσε ο Γέτεν σε ομιλία του. «Οι θετικές δυνάμεις νίκησαν! Θέλω να εργαστώ για όλους τους Ολλανδούς, γιατί αυτή είναι η χώρα όλων μας!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

De positieve krachten hebben gewonnen! Ik wil voor alle Nederlanders aan de slag, want dit is het land van ons allemaal! pic.twitter.com/Chs6T7XMcf October 29, 2025

Από υπουργός Κλίματος σε ηγέτη του κέντρου

Με μια δυναμική προεκλογική καμπάνια και προσεκτικά σχεδιασμένη επικοινωνιακή στρατηγική, ο Ρομπ Γέτεν πέτυχε να μεταμορφώσει την εικόνα του και να επαναφέρει το D66 στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Σύμφωνα με το Reuters, η εκστρατεία του στηρίχθηκε σε ισχυρή προβολή, αυξημένες διαφημιστικές δαπάνες και ευρύτερη θεματολογία που υπερέβη τα παραδοσιακά κοινωνικοφιλελεύθερα ζητήματα του κόμματος – όπως η κλιματική αλλαγή και η εκπαίδευση.

Ο Γέτεν κατάφερε να διεισδύσει σε νέα κοινωνικά στρώματα, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η στέγαση και η μετανάστευση, θέματα που είχαν οδηγήσει πολλούς ψηφοφόρους προς τη δεξιά.

Η αντιπαράθεση με τον Βίλντερς

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Γέτεν επέλεξε να αντιμετωπίσει μετωπικά τον ακροδεξιό ηγέτη Γκέερτ Βίλντερς. Τον κατηγόρησε ότι «καπηλεύεται την ολλανδική ταυτότητα» και ότι χρησιμοποιεί τα δικαιώματα των γυναικών και της LGBTQ+ κοινότητας ως πρόσχημα για να στρέψει την κοινωνία εναντίον των μουσουλμάνων.

Παρότι σκληρός στις θέσεις του, ο Γέτεν διατήρησε έναν θετικό τόνο, ζητώντας από τους πολίτες να στηρίξουν τις «δυνάμεις της ενότητας».

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς παραδέχτηκε απόψε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, τις οποίες κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποβιβάζεται στη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα.

«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

De kiezer heeft gesproken. We hadden op een andere uitslag gehoopt maar onze rug rechtgehouden. We zijn strijdvaardiger dan ooit en nog steeds de tweede en misschien wel grootste partij van Nederland. pic.twitter.com/Tpas3TUZRn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 29, 2025

Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Αν και η σεξουαλικότητά του δεν αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική καμπάνια, ο Ρομπ Γέτεν θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Η χώρα υπήρξε πρωτοπόρος στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, καθώς πριν από 25 χρόνια νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου – μέτρο που είχε υποστηρίξει η τότε κυβέρνηση με τη συμμετοχή του D66.

Η εκλογή του Γέτεν θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την κοινωνική πρόοδο και την ισότητα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βλέπει την ενίσχυση λαϊκιστικών και συντηρητικών ρευμάτων.

Η προσωπική του ιστορία

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γέτεν έχει δηλώσει ότι γνωρίστηκε με τον σύντροφό του, τον Αργεντινό διεθνή άσο του χόκεϊ Νίκολας Κίναν, σε σούπερ μάρκετ, όταν εκείνος τον αναγνώρισε από viral βίντεο στο TikTok. Οι δυο τους είναι αρραβωνιασμένοι και πρόκειται να παντρευτούν τον ερχόμενο Αύγουστο.

«Ένας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», παραδέχεται ο Γέτεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ούντεν (νότια) και ακολούθησε σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν (ανατολικά).

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν σύμβουλος της ProRail, του δημόσιου φορέα διαχείρισης του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ως παιδί, ο Ρομπ Γέτεν ονειρευόταν να γίνει κορυφαίος αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», λέει. «Όμως, καθώς μεγάλωνα και ανακάλυπτα περισσότερα για τον εαυτό μου, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κορυφαίους ομοφυλόφιλους αθλητές», συμπληρώνει.

Αργότερα, οραματίστηκε μια καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση.

Τον κέρδισε όμως η πολιτική. Διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το 2022 έως το 2024, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την έλλειψη εμπειρίας.

Τον πρώτο καιρό το «παιδί θαύμα» συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Ρομπότ Γέτεν», περιπαίζοντας τον νεαρό με τα αυστηρά γυαλιά και τις απλοϊκές φράσεις. «Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα εκείνη την εποχή ήταν: εξήγησε την ιστορία σου σαν να βρίσκεσαι σε τραπέζι με φίλους», έχει δηλώσει.

Ακολούθως, πέταξε τα γυαλιά, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση λέιζερ στα μάτια, ενώ υιοθέτησε μια χαλαρή και πρόσχαρη στάση.

Η συμμετοχή του σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Η επιτυχία αυτή μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη για κάποιον που στην παιδική του ηλικία διάβαζε δύο εφημερίδες και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων πριν πάει στο σχολείο.

Με ήπιο ύφος και διάθεση συνεννόησης, ο νέος ηγέτης του D66 υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι πρέπει να συνεργάζονται ακόμη και στα πιο διχαστικά ζητήματα. Κλείνοντας την εκστρατεία του με το μήνυμα «μαζί μπορούμε να ενώσουμε τη χώρα», ο Ρομπ Γέτεν δείχνει αποφασισμένος να μετατρέψει τη νίκη του σε νέα αρχή για την Ολλανδία.

