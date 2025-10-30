Η δημόσια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι ζήτησε από το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. το μέχρι πρόσφατα υπουργείο Άμυνας) των ΗΠΑ να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, μετά από 33 χρόνια, προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, καθώς η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν το 1992.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social με τους New York Times να ερμηνεύουν ότι όρος «σε ισότιμη βάση» μπορεί να σημαίνει ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε επίδειξη της δύναμης των αμερικανικών πυραύλων ή των υποβρύχιων πυρηνικών όπλων και δεν θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή.

Η οργή για τη Ρωσία

Αν και ακόμα δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε την κίνηση Τραμπ ενώ πετούσε για να συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θεωρείται πολύ πιθανό, όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, ο Αμερικανός πρόεδρος «να εξοργίστηκε από τις πρόσφατες επιδείξεις τέτοιων οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είχε δοκιμάσει με επιτυχία τον πυρηνικό πύραυλο κρουζ Burevestnik που κατά τη Μόσχα έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει πάνω από τον Ειρηνικό και την ανατολική Ρωσία για να χτυπήσει την αμερικανική δυτική ακτή. Παράλληλα, την Τετάρτη δήλωσε ότι «χθες πραγματοποιήσαμε ακόμη μία δοκιμή, ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος, ενός υποθαλάσσιου drone, του Ποσειδώνα».

🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km



A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs — Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την κίνηση αυτή της Μόσχας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος ομόλογός του θα πρέπει να εργάζεται για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Η στροφή της Κίνας από τον Σι Τζινπίνγκ

Την ίδια ώρα η Κίνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα «δύσκολο πυρηνικό αίνιγμα» για τον Τραμπ, όπως σημειώνουν οι New York Times καθώς ποτέ δεν έχει υπογράψει συνθήκες περιορισμού των πυρηνικών όπλων.

Αν και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η «ελάχιστη αποτρεπτική δύναμη» της, που αριθμούσε μόλις μερικές εκατοντάδες πυρηνικά όπλα, σε σύγκριση με τις χιλιάδες που κατείχαν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαινόταν πολύ μικρή για να προκαλέσει ανησυχία, επί ημερών Σι Τζινπίνγκ η πολιτική αυτή εγκαταλείφθηκε.

Αρχικά κρυφά και στη συνέχεια δημόσια, η Κίνα δημιούργησε νέα σιλό πυραύλων σε κοινή θέα των αμερικανικών δορυφόρων κατασκοπείας. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι το Πεκίνο θα διαθέτει περίπου 1.000 όπλα το 2030 και 1.500 το 2035, αριθμός που θα έφερνε την Κίνα στο ίδιο επίπεδο με τα τρέχοντα οπλοστάσια που διαθέτουν ΗΠΑ και Ρωσία.

Μέχρι τότε, πάντως, η Κίνα δεν φαίνεται να έχει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τον Τραμπ να έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τον Σι να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις.

Τα πυρηνικά οπλοστάσια του πλανήτη

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (Sipri), οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.117 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 5.489.

Συνολικά το Sipri εκτιμά σε περισσότερες από 12.200 τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτουν εννέα χώρες: η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

Για χρόνια, οι Αμερικανοί μηχανικοί πυρηνικών όπλων έλεγαν ότι δεν ήταν απαραίτητες περισσότερες πυρηνικές δοκιμές, καθώς μπορούσαν να προσομοιώσουν τις δοκιμές σε υπολογιστή αντί να διακινδυνεύσουν εκρήξεις που κάποτε γίνονταν στον Ειρηνικό ή υπόγεια στη Νεβάδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εκσυγχρονίζουν το παλιό τους οπλοστάσιο, υπήρξαν φωνές που ζητούσαν την επανέναρξη αυτών των δοκιμών.

Η εκτίμηση των New York Times είναι ότι «εάν ο Τραμπ δοκιμάσει ένα πυρηνικό όπλο, ίσως στην περιοχή έξω από το Λας Βέγκας, αυτό πιθανότατα θα προκαλέσει παρόμοιες κινήσεις από άλλα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, το οποίο διαθέτει ένα μη δηλωμένο οπλοστάσιο σχεδόν 100 όπλων. Η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα διαθέτουν επίσης αυξανόμενα αποθέματα πυρηνικών όπλων.

Διμερείς συμφωνίες

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια.

Καθώς η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο ο Πούτιν πρότεινε στις αρχές Οκτωβρίου την παράτασή της για ένα έτος, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθεωρήσεων των οπλοστασίων.

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια άλλη σημαντική συνθήκη που είχαν υπογράψει το 1987 με τη Ρωσία, για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF).

Το 2020 ο αμερικανικός Τύπος αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο του Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, ως προειδοποίηση προς τη Ρωσία και την Κίνα.

Από την πρώτη αμερικανική πυρηνική δοκιμή τον Ιούλιο του 1945 στην έρημο του Νέου Μεξικού ως το μορατόριουμ που επέβαλε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος το 1992, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει 1.054 πυρηνικές δοκιμές και έχουν βομβαρδίσει τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι το 1945.

