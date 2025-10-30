Με το αιτιολογικό ότι η συγγνώμη της αρκεί για να κλείσει η υπόθεση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ απέρριψε τις εκκλήσεις για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την παράλειψη της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίαση του σπιτιού της.

Αργά χθες Τετάρτη η Ριβς έγραψε στον Στάρμερ ζητώντας συγγνώμη για το «ακούσιο σφάλμα» της να μην αιτηθεί άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο νότιο Λονδίνο, κάτι το οποίο στη συνέχεια έπραξε.

Όπως εξήγησε ο Στάρμερ, με βάση των κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, η συγγνώμη συνιστά μια επαρκή επίλυση του ζητήματος.

Το θέμα είχε αναδείξει σε πρωτοσέλιδό της η Daily Mail.

«Δεδομένης της έγκαιρης αντίδρασής σας να διορθώσετε τη θέση σας, περιλαμβανομένης και της συγγνώμης, δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην απάντησή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση.

Βουλευτές από το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα είχαν ζητήσει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με τον επικεφαλής της οικονομικής πολιτικής του κόμματος, τον Μελ Στράιντ, να δηλώνει σήμερα στο Sky News ότι η θέση της Ριβς είναι αβάσιμη.

Η Ριβς υφίσταται μεγάλες πιέσεις ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου καθώς αναμένεται ότι θα αναγκαστεί να αθετήσει προεκλογικές δεσμεύσεις της και να αυξήσει κάποιους φόρους μετά τις προειδοποιήσεις για επίσημες προβλέψεις που πιθανόν να εμφανίζουν την οικονομία της χώρας σε χειρότερη κατάσταση από αυτό που θεωρούνταν.

Από τότε που κέρδισε τις εκλογές πριν από 15 μήνες ο Στάρμερ έχει ήδη χάσει κάποιους από τους πρωτοκλασάτους υπουργούς του, κυρίως την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

cnn.gr