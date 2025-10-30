Σε μια καθυστερημένη, αλλά σαφή αναγνώριση των πρακτικών του επαγγέλματός τους κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος προχώρησαν οι Γερμανοί οδοντίατροι, που παραδέχονται ότι υπήρξε «συστηματική» εμπλοκή τους σε εγκλήματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με σαδιστικές εξαγωγές δοντιών και ανθρώπινα πειράματα μέχρι αναγκαστικές στειρώσεις και δολοφονίες.

Η Γερμανική Εταιρεία Οδοντιατρικής, Στοματικής και Ορθοδοντικής Ιατρικής (DGZMK), που είναι και η κεντρική επαγγελματική τους ένωση, διοργάνωσε την πρώτη τελετή μνήμης που αποκάλυψε τα εγκλήματα που διέπραξαν οδοντίατροι υπό το ναζιστικό καθεστώς και τίμησε τα θύματα, στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος Μάρτιν Χέντγκες τόνισε ότι έχουμε την ευθύνη «να μαθαίνουμε από την Ιστορία και να παίρνουμε σαφή θέση απέναντι σε κάθε μορφή αντισημιτισμού, αποκλεισμού και περιφρόνησης προς την ανθρώπινη ζωή».

Η συνεργασία οδοντιάτρων με το ναζιστικό καθεστώς

Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία της ιατρικής κοινότητας έγιναν έρευνες που άρχισαν να αποκαλύπτουν το βάθος της συνεργασίας των οδοντιάτρων με το ναζιστικό καθεστώς.

Η συστηματική αφαίρεση χρυσών στεφάνων και σφραγισμάτων από τα πτώματα των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης επέτρεπε την επαναχρησιμοποίησή τους σε Γερμανούς ασθενείς. Τη συγκεκριμένη πρακτική εφάρμοσε και ο προσωπικός οδοντίατρος του Χίτλερ. Επίσης, κάποιοι έλιωναν το χρυσό των δοντιών για να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Ντόμινικ Γκρος, διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορίας, Θεωρίας και Ηθικής της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν και οδοντίατρο, «πάνω από το 60% των καθηγητών και λέκτορων οδοντιατρικής στο λεγόμενο Τρίτο Ράιχ ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος. Ανάμεσά τους οι οκτώ από τους εννέα προέδρους της DGZMK». Συνολικά, το 55% των οδοντιάτρων ήταν μέλη του κόμματος. Το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των γιατρών ή των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Γκρός, πάνω από 300 οδοντρίατροι υπηρέτησαν στα Waffen-SS (Ένοπλα SS). Περίπου 100 είχαν ευθύνη για την κλοπή οδοντικού χρυσού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και για θανατηφόρες “επιλογές” και κακομεταχειρίσεις», πρόσθεσε ο Γκρος.

Εξαγωγές δοντιών χωρίς αναισθησία και αναγκαστικές στειρώσεις

Στο πλαίσιο των θανατηγόρων «επιλογών», οδοντίατροι βρίσκονταν στις ράμπες των στρατοπέδων, εξετάζοντας τους κρατουμένους που μόλις έφταναν, προκειμένου να αποφασίσουν ποιοι θα οδηγούνταν αμέσως στους θαλάμους αερίων και ποιοι στην καταναγκαστική εργασία.

Ο Γκέοργκ Κόλντεβεϊ έκανε εξαγωγές δοντιών χωρίς αναισθησία, αφαιρώντας χρυσά σφραγίσματα από ζωντανούς και νεκρούς. Ο Βίλι Γιέγκερ, οδοντίατρος με φιλοδοξίες να γίνει χειρουργός, ακρωτηρίαζε μέλη κρατουμένων πριν τους σκοτώσει με θανατηφόρες ενέσεις.

Ο Γκρος αποκάλυψε επίσης ότι οδοντίατροι και γναθοχειρουργοί διέταζαν αναγκαστικές στειρώσεις ασθενών που είχαν σχιστίες ουρανίσκου ή χειλέων.

Καταδικάστηκαν σε θάνατο 15 οδοντίατροι

Μετά τον πόλεμο, 15 οδοντίατροι καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, η τεράστια πλειονότητα όσων είχαν εμπλακεί σε εγκλήματα δεν τιμωρήθηκε ουσιαστικά και συνέχισε ανενόχλητη την επαγγελματική της πορεία, σύμφωνα με τις έρευνες.

Αν και μεγάλο μέρος της έρευνας δημοσιεύτηκε το 2019, η τελετή μνήμης έγινε φέτος, λόγω και της πανδημίας, ενώ αναδείχθηκαν και νέα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, υπήρξαν διώξεις Εβραίων οδοντιάτρων, εκ των οποίων τα 2/3 κατέφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Παλαιστίνη και τη Βρετανία.

Η Γερμανική Ιατρική Ένωση είχε εκδώσει επίσημη συγγνώμη το 2012 για τη συμμετοχή των γιατρών στο Ολοκαύτωμα, που περιλάμβανε φρικτά πειράματα και μαζικές «ευθανασίες» όσων θεωρούνταν «ανάξιοι να ζουν».

