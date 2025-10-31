Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη συμφώνησαν να ξαναρχίσουν στις 6 Νοεμβρίου Αφγανιστάν και Πακιστάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός στα σύνορα τους.

«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.

ΚΥΠΕ