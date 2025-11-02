Με εισβολή και παύση κάθε βοήθειας απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Νιγηρία εάν δεν σταματήσει «τις δολοφονίες χριστιανών», κάτι που σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ η αφρικανική χώρα «ανέχεται»

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση» είπε χαρακτηριστικά.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει την δράση της Μπόκο Χαράμ και άλλων ισλαμιστικών ομάδων οι οποίες δολοφονούν αδιακρίτως πολίτες ανεξαρτήτως θρησκείας. Επίσης η Νιγηρία πλήττεται από συμμορίες τους οποίους αποκαλούν Μπάντιτς (bandits, ληστές θα λέγαμε), οι οποίοι επιτίθενται σε χωριά, κλέβουν και απαγάγουν άτομα ζητώντας λύτρα.

H απάντηση Χέγκσεθ για τη Νιγηρία στον Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ λαμβάνοντας την εντολή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μέσω Χ, απάντησε στην ίδια πλατφόρμα. «Μάλιστα, κύριε» είπε αρχικά, για να συμπληρώσει πως «Η δολοφονία αθώων χριστιανών στη Νιγηρία — και οπουδήποτε αλλού — πρέπει να σταματήσει αμέσως».

«Το υπουργείο Άμυνας προετοιμάζεται για δράση. Είτε η κυβέρνηση της Νιγηρίας θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες», έγραψε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε εκ νέου τη χώρα της Δυτικής Αφρικής σε μια λίστα παρακολούθησης των ΗΠΑ λόγω φερόμενων διώξεων χριστιανών. Ο Τραμπ απείλησε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να «εισβάλουν» στη Νιγηρία για να χτυπήσουν ισλαμιστές. Στην πραγματικότητα πως οι μουσουλμάνοι της χώρας πλήττονται πολλαπλάσια από τη δράση των ομάδων αυτών στον βορρά της Νιγηρίας.

To θέμα ξεκίνησε από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή των ΗΠΑ Τεντ Κρουζ , ο οποίος ισχυρίστηκε ότι στη Νιγηρία γίνονται «μαζικές δολοφονίες χριστιανών» και προέτρεψε το Κογκρέσο να χαρακτηρίσει την Αμπούτζα ως χώρα που παραβιάζει τις θρησκευτικές ελευθερίες. Ούτε ο γερουσιαστής, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι χριστιανοί υποφέρουν περισσότερο από τους μουσουλμάνους από τις ομάδες αυτές.

I’ve continued to call out the mass murder of Christians in Nigeria, including introducing legislation to designate Nigeria a Country of Particular Concern. @Ayaan breaks down exactly what’s going on in Nigeria on Verdict: https://t.co/Mjr3NCLBiz pic.twitter.com/ZGQiYbwjbt — Ted Cruz (@tedcruz) October 29, 2025

in.gr