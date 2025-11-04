Ο Βίκτορ Κόντε, ο άνθρωπος πίσω από το διαβόητο σκάνδαλο ντόπινγκ Balco, μέσω του οποίου παρείχε απαγορευμένες ουσίες σε διάσημους αθλητές, μεταξύ αυτών και την ολυμπιονίκη Μάριον Τζόουνς, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Κόντε υπερασπιζόταν μέχρι τέλους τον ρόλο του στην παροχή στεροειδών σε επαγγελματίες αθλητές, υποστηρίζοντας ότι απλώς «εξίσωσε τους όρους» σε έναν χώρο γεμάτο ανισότητες. «Ναι, οι αθλητές κλέβουν για να κερδίσουν, αλλά και οι κυβερνητικοί πράκτορες και οι εισαγγελείς κλέβουν για να κερδίσουν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο πρακτορείο το 2010.

Η έρευνα των αμερικανικών αρχών για την εταιρεία του, Bay Area Laboratory Co-Operative (Balco), αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο ντόπινγκ που συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στις καταδίκες της Μάριον Τζόουνς, της ποδηλάτισσας Τάμι Τόμας και του παίκτη αμερικανικού ποδοσφαίρου Ντάνα Στάμπεφιλντ, καθώς και προπονητών, γυμναστών και διανομέων.

Ο Κόντε είχε δηλώσει ότι είχε δει την Τζόουνς να κάνει ενέσεις με ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες για τη συστηματική χρήση αναβολικών. Ωστόσο, είχε αρνηθεί να εμπλέξει τον διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ Μπάρι Μποντς, ο οποίος, παρότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, δεν έγινε δεκτός στο Baseball Hall of Fame, παρά την ιστορική του καριέρα.

Το 2005 ο Κόντε καταδικάστηκε σε τετράμηνη φυλάκιση για διακίνηση στεροειδών και περιφρόνηση δικαστηρίου. Η ποινή του εκτίθηκε σε φυλακή χαμηλής ασφάλειας, την οποία είχε περιγράψει ως «καταφύγιο για άνδρες».

Μετά την αποφυλάκισή του, το 2007 επανήλθε επιχειρηματικά με την εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (SNAC), την οποία επανεγκατέστησε στο ίδιο κτίριο στο Μπέρλινγκεϊμ της Καλιφόρνιας όπου λειτουργούσε παλαιότερα η Balco.

protothema.gr