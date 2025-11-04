Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα μετά από αναφορά του βουλευτή Αρτούρ Ντελαπόρτ, σχετικά με την ευκολία πρόσβασης ανηλίκων στον αλγόριθμο του TikTok. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως του Παρισιού, Λορ Μπεκό, εξετάζεται κατά πόσο ο αλγόριθμος μπορεί να ωθεί τους πιο ευάλωτους χρήστες σε αυτοκτονικές τάσεις.

Η επιτροπή έρευνας της γαλλικής εθνοσυνέλευσης για το TikTok, υπό την προεδρία του σοσιαλιστή βουλευτή, είχε εισηγηθεί τον Σεπτέμβριο την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Προτάθηκε επίσης η επιβολή «ψηφιακής απαγόρευσης κυκλοφορίας» για νέους 15-18 ετών, με στόχο τον περιορισμό της «αλγοριθμικής παγίδας» που θεωρείται επικίνδυνη για τους νέους.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στη Μονάδα κατά της Κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού και αφορά σειρά παραβάσεων. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην «προπαγάνδα υπέρ προϊόντων, αντικειμένων ή μεθόδων που συστήνονται ως μέσα διάπραξης αυτοκτονίας». Το συγκεκριμένο αδίκημα επισύρει ποινή κάθειρξης έως τρία έτη και πρόστιμο 45.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Επιπλέον, διερευνάται η «παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή πλατφόρμα για παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας», αδίκημα που τιμωρείται με δέκα χρόνια κάθειρξη και πρόστιμο που φθάνει το 1 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης στην υποχρέωση των πλατφορμών για γνωστοποίηση ύποπτων παραβάσεων, στη λειτουργία του αλγορίθμου σε σχέση με την προβολή περιεχομένου στους χρήστες, καθώς και στη δημοσίευση υλικού που προωθεί την αυτοκτονία.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή, εξετάζοντας το TikTok, διαπίστωσε «έναν ωκεανό επικίνδυνων περιεχομένων», όπως βίντεο που προωθούν την αυτοκτονία, τους αυτοτραυματισμούς και εκθέτουν τους νέους σε κάθε μορφή βίας.

Η επιτροπή εστίασε στις ψυχολογικές επιπτώσεις του TikTok στους νέους, με αφορμή μήνυση που κατέθεσαν επτά οικογένειες το 2024 κατά της κινεζικής πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι εξέθεσε τα παιδιά τους σε περιεχόμενο που τα ωθούσε στην αυτοκτονία.

Σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον Σεπτέμβριο, το TikTok είχε απορρίψει «κατηγορηματικά» την παρουσίαση της επιτροπής, τονίζοντας ότι επιχειρεί να καταστήσει την εταιρεία αποδιοπομπαίο τράγο για ζητήματα που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο και την κοινωνία.

