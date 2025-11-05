Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο νέο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον 33χρονο μουσουλμάνο Ζόχραν Μαμντάνι. Όπως είναι εύλογο τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν και πάνω στη νεαρή σύζυγο του.

Ποια είναι όμως η Ράμα Ντουβάτζι; Η 28χρονη κεραμίστρια και εικονογράφος δεν έχει τον παραδοσιακό ρόλο της «πρώτης κυρίας» της Νέας Υόρκης. Δεν έχει κάνει προεκλογικές εμφανίσεις υπέρ του Ζόχραν Μαμντάνι, και δεν έχει εμφανιστεί μαζί του σε τηλεοπτική εκπομπή ούτε έχει δεχτεί να συμμετάσχει σε κάποιο αφιέρωμα περιοδικού.

Την ίδια ώρα, τίποτα στον λογαριασμό της στο Instagram -όπου προβάλλει το έργο της, που απεικονίζει γυναίκες της Μέσης Ανατολής και την κατάσταση των Παλαιστινίων- δεν δείχνει ότι γνωρίζει καν τον Μαμντάνι, εκτός από μία ανάρτηση την ημέρα των εσωκομματικών εκλογών των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανη» έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών όπου φαίνονται οι δυο τους μαζί, μια φωτογραφία της ίδιας να ψηφίζει και μία του Μαμντάνι από την παιδική του ηλικία.

Με τη χθεσινοβραδινή εκλογή του, ο Ζόχραν Μαμντάνι έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο νεότερος εδώ και έναν αιώνα, γράφοντας ιστορία – όπως επίσης και η σύζυγός του: είναι η πρώτη εκπρόσωπος της γενιάς Ζ που θα υπηρετήσει ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ποια είναι η Ράμα Ντουβάτζι

Η 28χρονη Ντουβάτζι, με συριακή καταγωγή, γεννήθηκε στο Χιούστον και έζησε στο Τέξας μέχρι που η οικογένειά της μετακόμισε στο Ντουμπάι όταν εκείνη ήταν 9 ετών. Παρακολούθησε για λίγο το τμήμα Καλών Τεχνών του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ, προτού επιστρέψει στο Ρίτσμοντ για να ολοκληρώσει το πτυχίο της. Αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις εικαστικές τέχνες, με εξειδίκευση στην εικονογράφηση ως «οπτικό δοκίμιο» από το School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη.

Οι εικονογραφήσεις της έχουν δημοσιευθεί στα The Cut, BBC, Vogue και The New Yorker. Αν και εργάζεται κυρίως με ψηφιακά μέσα, είναι επίσης κεραμίστρια.

Τα έργα της και το πολιτικό μήνυμα που στέλνει μέσα από αυτά

Όσο για τα έργα της, συχνά φέρουν έντονο πολιτικό μήνυμα, περιλαμβάνοντας κριτική για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και στοχασμούς πάνω σε άλλες κρίσεις στη Μέση Ανατολή.

«Αυτές τις μέρες επικεντρώνομαι στη δημιουργία τέχνης που σχετίζεται με τις εμπειρίες μου, με όσα με ενδιαφέρουν, και με την κοινότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις για τη δουλειά μου -τόσο διαδικτυακά όσο και από κοντά- κι αυτό συμβαίνει με φυσικό τρόπο», δήλωσε η Ντουβάτζι στο περιοδικό YUNG τον Απρίλιο. «Δημιουργώ τη δουλειά μου για ανθρώπους που νοιάζονται για όσα νοιάζομαι κι εγώ».

Η γνωριμία με τον Ζόχραν Μαμντάνι

Η Ντουβάτζι και ο Μαμντάνι γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge το 2021. Ο Μαμντάντι είχε εκλεγεί πρόσφατα στη βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης – κάτι για το οποίο η Ντουβάτζι ήξερε ελάχιστα.

Το πρώτο τους ραντεβού ήταν τελείως απλό: Πήγαν για γεύμα στο Qahwah House, ένα υεμένικο καφέ στο Μπρούκλιν, και έπειτα έκαναν έναν περίπατο σε κοντινό πάρκο.

Στο δεύτερο ραντεβού τους, ο Μαμντάνι πήγε την Ντουβάτζι σε μια περιήγηση στην εκλογική του περιφέρεια, στην Αστόρια του Κουίνς.

Ο αρραβώνας στο Ντουμπάι και ο πολιτικός γάμος όπου πήγαν με το μετρό

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μερικά χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους στο Instagram, ο Μαμντάνι ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία για τη δημαρχία. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Ντουμπάι, ενώ ο πολιτικός τους γάμος τελέστηκε τον Φεβρουάριο στο δημαρχείο του Κάτω Μανχάταν. Πόζαραν για φωτογραφίες πάνω στους πράσινους καναπέδες της αίθουσας αναμονής του γραφείου γάμων, μπροστά από φόντο που απεικόνιζε το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

Η φωτογράφος Κάρα Μακ Κέρντι, η οποία βρίσκεται στον κύκλο του Μαμντάνι από την προεκλογική του εκστρατεία για τη Βουλή της Πολιτείας, ήταν εκείνη που τράβηξε τις φωτογραφίες του γάμου τους.

«Ήξερα εδώ και χρόνια ότι θα παντρευόταν τη Ράμα, και ήμουν εκεί, στο γραφείο του ληξίαρχου της πόλης, όταν συνέβη», έγραψε η Μακ Κέρντι σε ανάρτησή της στις 20 Μαΐου στην ιστοσελίδα της.

«Οι τρεις μας πήραμε το μετρό από την Αστόρια προς το Δημαρχείο, μια βροχερή μέρα πριν από μερικούς μήνες, και είχα την ευκαιρία να γιορτάσω μαζί με δύο από τους αγαπημένους μου ανθρώπους το γεγονός ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους» έγραψε.

Μερικούς μήνες πριν από την τελετή, ο Μάμντανι και η Ντουβάτζι είχαν συζητήσει το πώς η απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή τους, να περιορίσει την ιδιωτικότητά τους και πιθανότατα να φέρει τη Ντουβάτζι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το ζευγάρι και μίλησε ανώνυμα για ιδιωτικές λεπτομέρειες στο CNN.

Πώς υπερασπίστηκε ο Μαμντάνι τη σύζυγό του

Λίγο μετά την έναρξη της εκστρατείας του Μαμντάνι, και ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν ερωτήσεις για το ζευγάρι -«Ο σοσιαλιστής υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι παντρεύτηκε κρυφά σε εξωτικό γάμο στο Ντουμπάι, δείτε τις φωτογραφίες», έγραφε πρωτοσέλιδο της New York Post-, εκείνος δημοσίευσε στο Instagram τις φωτογραφίες από την πολιτική τους τελετή.

Ο αρραβώνας του ζευγαριού στο Ντουμπάι

«Η Ράμα δεν είναι απλώς η σύζυγός μου· είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα που αξίζει να τη γνωρίσουν με τους δικούς της όρους», έγραψε ο Μαμντάνι.

Πώς βοήθησε στην προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της

Μπορεί να προσπάθησε να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, ωστόσο βοήθησε μέσω της δουλειάς της.

Η Ντουβάτζι ήταν αυτή που έφτιαξε το logo και τη γραμματοσειρά της καμπάνιας, η οποία παρουσιάζει έναν χαρακτηριστικό συνδυασμό χρωμάτων που οι Νεοϋορκέζοι αναγνωρίζουν εύκολα: πορτοκαλοκίτρινο του Metrocard, μπλε των New York Mets για τις σκιές και τα φόντα και κόκκινο της πυροσβεστικής. Όσο για τη γραμματοσειρά, παραπέμπει σε μια εποχή με τις έντονα κίτρινες ταμπέλες των bodega που καλούσαν τους περαστικούς να μπουν μέσα.

