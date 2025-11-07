Αναστάτωση επικράτησε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όταν στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε ιστορική συμφωνία με τις εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων απώλειας βάρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ζωντανά μπροστά στις κάμερες, ενώ ο πρώην γιατρός και νυν επικεφαλής της Υπηρεσίας Medicare και Medicaid, Μεχμέτ Οζ, μιλούσε στο πλευρό του προέδρου. Το στέλεχος Novo Nordisk, που βρισκόταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών, λιποθύμησε ξαφνικά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκομένους. Ο δρ. Οζ και μέλη της ομάδας ασφαλείας έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνέντευξη, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν προσωρινά από την αίθουσα.

Here's the moment a pharmaceutical executive collapsed in the Oval Office minutes ago.



Reporters in the room identified him as Novo Nordisk executive Gordon Findlay, but the White House has not released a name. pic.twitter.com/sXGwOI7asC November 6, 2025

Οι αντιδράσεις Τραμπ και Κένεντι

Την ώρα του περιστατικού ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζιούνιορ, σε αντίθεση με τους παραβρισκόμενους που έσπευσαν να βοηθήσουν, απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: RFK Jr. flees the scene after Novo Nordisk Executive Gordon Findlay collapsed in the Oval Office. pic.twitter.com/j5B3Q57Qk8 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 6, 2025

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση αλλά ψύχραιμη. Μόλις σημειώθηκε το περιστατικό, ο πρόεδρος διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου λέγοντας: «Σταματήστε, σταματήστε, πρέπει να του δώσουμε λίγο χώρο». Ζήτησε από το προσωπικό να καλέσει ιατρική βοήθεια και επανειλημμένα ρώτησε αν «ο άνθρωπος είναι καλά». Μετά από περίπου τριάντα λεπτά διακοπής, ο Τραμπ επέστρεψε στη συνέντευξη και καθησύχασε το κοινό δηλώνοντας: «Ο εκπρόσωπος αισθάνθηκε λίγο ζαλισμένος, αλλά τώρα είναι εντάξει. Συνεχίζουμε».

President Trump was pictured at his Oval Office desk as the Novo Nordisk executive collapsed during an announcement. Some social media commentators say the image symbolizes a “collapsing West.” pic.twitter.com/odMrPE5Ut8 — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 6, 2025

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Λίγη ώρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «ένας εκπρόσωπος εταιρείας που συμμετείχε στην παρουσίαση υπέστη ξαφνική αδιαθεσία και λαμβάνει ιατρική φροντίδα».

Ωστόσο, η Novo Nordisk δήλωσε πως τα μόνα στελέχη της που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση ήταν ο διευθύνων σύμβουλος Μάικ Ντάουσνταρ και ο επικεφαλής δραστηριοτήτων των ΗΠΑ Ντέιβ Μουρ, προσθέτοντας ότι ο Γκόρντον Φίντλεϊ «δεν βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο εκείνη την ώρα».

Η ασάφεια αυτή προκάλεσε ερωτήματα για την ταυτότητα του ατόμου που λιποθύμησε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγές προσκείμενες στο προεδρικό επιτελείο ανέφεραν ανεπίσημα ότι ο άνδρας «συνήλθε λίγα λεπτά μετά την αδιαθεσία» και «δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας για την υγεία του». Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για την αιτία της λιποθυμίας – όπως αν επρόκειτο για υπογλυκαιμία, εξάντληση ή άλλο ιατρικό ζήτημα – παραμένουν άγνωστες.



Η συμφωνία για μείωση τιμών φαρμάκων

Η συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε τελικά με την παρουσίαση της νέας πολιτικής για τη μείωση των τιμών φαρμάκων. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρισκόταν η συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τις φαρμακευτικές εταιρείες Eli Lilly και Novo Nordisk για σημαντικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους.

President Trump Makes an Announcement, Nov. 6, 2025 https://t.co/oJItbfW0pB — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι τιμές των ενέσιμων θεραπειών GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy, θα μειωθούν κατά 60% έως 74%, με τις μηνιαίες δαπάνες να πέφτουν από 1.000 δολάρια σε περίπου 149 έως 350 δολάρια, ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης. Για τους δικαιούχους του Medicare, το ανώτατο όριο θα είναι τα 50 δολάρια μηνιαίως.

.@POTUS: "Eli Lilly and Novo Nordisk are committing to offer Zepbound and Wegovy at Most Favored Nation rates for American patients. This will slash the cost of Wegovy from $1,350/month to ultimately $250/month… and reduce the monthly cost of Zepbound from $1,080 to $346." pic.twitter.com/J4llpCg7JY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 6, 2025

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Most-Favored-Nation Pricing» του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στοχεύει να εξισώσει τις τιμές φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στις ανεπτυγμένες χώρες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, «οι Αμερικανοί δεν θα πληρώνουν ποτέ ξανά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα για το ίδιο φάρμακο».

Today’s deals with @EliLillyandCo and Novo Nordisk delivers on President Trump’s promise to put America's patients first.



Under the Most Favored Nation policy, we’re adding Glp1 drugs to Medicare and Medicaid, ending the global imbalance in drug pricing and ensuring lifesaving… pic.twitter.com/iRuEQ6zUpa — Howard Lutnick (@howardlutnick) November 6, 2025

Παρά τις εξαγγελίες, η εφαρμογή του μοντέλου αυτού προκαλεί αντιδράσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς οι εταιρείες ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια φάρμακα θα ενταχθούν στο νέο σύστημα και πώς θα υπολογίζονται οι συγκριτικές τιμές. Εν τω μεταξύ, κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών εκφράζουν ανησυχία ότι η νέα αμερικανική πολιτική ενδέχεται να επηρεάσει τη δική τους τιμολογιακή ισορροπία, δημιουργώντας πιέσεις για αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων εντός της Ευρώπης.

Το επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο επισκίασε προσωρινά τη συμφωνία, που ωστόσο θεωρείται σημαντικό βήμα της διοίκησης Τραμπ στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

