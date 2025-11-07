Με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συναντάται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα εμπορίου, ενέργειας και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την υποδοχή του Όρμπαν, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη».

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη συνάντηση ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξαίρεσης της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενος την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από την περιοχή.

«Το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες πηγές», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως η «βασική διαφωνία με τη Ρωσία» αφορά το γεγονός ότι «δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί την Ουγγαρία, ενώ επαίνεσε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας πως «δεν έκανε λάθος στο ζήτημα της μετανάστευσης».

Πηγή: skai.gr