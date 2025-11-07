Μεγάλες ουρές σχηματίζουν εκατοντάδες αυτοκίνητα στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς οι άνθρωποι περιμένουν για ώρες για να λάβουν δωρεάν τρόφιμα εν μέσω συνεχιζόμενου shutdown στις ΗΠΑ.

Η δημοσιονομική παράλυση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εισέρχεται πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο shutdown το 2019, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο είχε κρατήσει 35 ημέρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από ομοσπονδιακό εφετείο να μπλοκάρει μια εντολή δικαστή που ζητούσε τη διανομή του πλήρους μηνιαίου επιδόματος τροφίμων SNAP του Νοεμβρίου.

Ο δικαστής έδωσε στην κυβέρνηση Τραμπ προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να πραγματοποιήσει τις πληρωμές μέσω του προγράμματος. Ωστόσο, η κυβέρνηση ζήτησε από το εφετείο να αναστείλει τυχόν δικαστικές αποφάσεις που την υποχρεώνουν να δαπανήσει περισσότερα χρήματα από όσα είναι διαθέσιμα και να της επιτρέψει να συνεχίσει με τις προγραμματισμένες μερικές πληρωμές SNAP για τον μήνα.

Τελικά σύμφωνα με το CNNi, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταβάλει πλήρως τα επιδόματα για τον Νοέμβριο, σε συμμόρφωση με την εντολή του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Αξιωματούχοι στην Καλιφόρνια, το Νιου Τζέρσεϊ και το Ουισκόνσιν επιβεβαίωσαν ότι ορισμένοι δικαιούχοι του SNAP έχουν ήδη λάβει το πλήρες ποσό των πληρωμών του Νοεμβρίου.

«Τα επιδόματα τροφίμων αρχίζουν τώρα να επιστρέφουν στις οικογένειες της Καλιφόρνια», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ.

Στο Ουισκόνσιν, περισσότερα από 104 εκατομμύρια δολάρια σε μηνιαία επιδόματα τροφίμων έγιναν διαθέσιμα τα μεσάνυχτα σε ηλεκτρονικές κάρτες για περίπου 337.000 νοικοκυριά, δήλωσε ο Μπριτ Κούνταμπακ, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κυβερνήτη Τόνι Έβερς.

Ένας πολίτης μπορεί να λάβει μέγιστο μηνιαίο επίδομα διατροφής σχεδόν 300 δολαρίων και μια τετραμελής οικογένεια έως σχεδόν 1.000 δολάρια, αν και πολλοί λαμβάνουν λιγότερα από αυτά επειδή λαμβάνεται υπόψη το εισόδημά τους.

Νωρίερα δικαιούχοι του επιδόματος, αγωνιούσαν για την καταβολή του.

Πολίτης από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ περίμενε στην ουρά την Παρασκευή σε ένα παντοπωλείο στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας. Ως ανύπαντρη μητέρα που φοιτά στο κολέγιο, η Γιάνγκμπι είπε ότι βασίζεται στο SNAP για να θρέψει τους γιους της, 7 μηνών και 4 ετών.

Ακόμα μία πολίτης, φύλακας σχολικού λεωφορείου που περίμενε στην ίδια ουρά έξω από το αποθήκη τροφίμων, είπε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού SNAP της ήταν 9 σεντς και της είχαν μείνει μόνο τρία είδη τροφίμων στο ψυγείο της. Συνήθως βασίζεται στα περίπου 290 δολάρια το μήνα από τα επιδόματα SNAP για να βοηθήσει τα εγγόνια της.

«Αν δεν το πάρω, δεν θα φάω», είπε στο AP. «Τα χρήματά μου, για τα οποία πληρώνομαι, πηγαίνουν στους λογαριασμούς, στο ενοίκιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό δεν είναι δίκαιο για εμάς ως μητέρες και φροντιστές».

