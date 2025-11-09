Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 750 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε κωμόπολη στην πολιτεία Παρανά της νότιας Βραζιλίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.
Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης πολλών γειτονικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία 750 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.
Δείτε βίντεο με τον ανεμοστρόβιλο να χτυπά το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού
Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».
Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι ένα φαινόμενο τόσο συχνό στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, ωστόσο «δεν είναι κάτι το σπάνιο» για τις νότιες περιοχές της χώρας.