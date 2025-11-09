Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 750 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε κωμόπολη στην πολιτεία Παρανά της νότιας Βραζιλίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.

Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης πολλών γειτονικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία 750 τραυματίες, οι εννέα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές του Παρανά κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού. «Εργαζόμαστε πάνω σε σχέδια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποστολή υλικών και την ανοικοδόμηση» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενσωμάτωσης, Βάλντεζ Γκόες.

Δείτε βίντεο με τον ανεμοστρόβιλο να χτυπά το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού

🇧🇷 #ÚltimaHora 🇧🇷



🔴 Un tornado azotó este viernes el municipio de Rio Bonito do Iguaçu en el suroeste de Brasil, dejando a su paso un rastro de destrucción.



🎥 Cortesía #Brasil pic.twitter.com/A258PAB3rk — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 8, 2025

Ο κυβερνήτης του Παρανά, Ρατίνιου Τζούνιορ, διευκρίνισε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας «είναι σε επιφυλακή, κινητοποιήθηκαν και εργάζονται στις πόλεις που επλήγησαν από τις σφοδρές θύελλες».

O tornado que engoliu Rio Bonito, no Paraná. O curioso é a relativa calmaria nos arredores, evento bastante concentrado mesmo. pic.twitter.com/KJRPjrribj — ґуто 🇺🇦 (@gutoaqui) November 8, 2025

Η μετεωρολόγος Εστάειλ Σίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ανεμοστρόβιλοι δεν είναι ένα φαινόμενο τόσο συχνό στη Βραζιλία όσο στις ΗΠΑ, ωστόσο «δεν είναι κάτι το σπάνιο» για τις νότιες περιοχές της χώρας.

A video shows the moment a massive tornado tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, killing at least five people and injuring more than 430.



November 07. 2025 pic.twitter.com/Sa4FWjkNqs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2025

protothema.gr