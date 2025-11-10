Εντυπωσιακούς πίδακες λάβας, που εκτινάσσονταν σε ύψος άνω των 330 μέτρων, δημιούργησε η νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Το φαινόμενο σημειώθηκε την Κυριακή και διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, με συνεχή ροή λάβας που σε ορισμένα διαστήματα ξεπερνούσε τα 300 μέτρα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), η δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει πλέον περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για το 36ο επεισόδιο ηφαιστειακής δραστηριότητας που έχει καταγραφεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Οι αρχές προειδοποιούν πάντως για πιθανές επιπτώσεις από την ηφαιστειακή τέφρα και τα αέρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα σε ευάλωτες ομάδες.

Δείτε τα βίντεο:

protothema.gr