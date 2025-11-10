Μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, προκαλεί κλυδωνισμούς στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με την εμπλοκή ποδοσφαιριστών, διαιτητών, παραγόντων, καθώς και τουλάχιστον ενός δημοσιογράφου.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) ανακοίνωσε σήμερα μία εξέλιξη, που ξεπερνά κάθε φαντασία: 1.024 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή (PFDK), καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Η παραπομπή γίνεται με βάση το Άρθρο 57 των Πειθαρχικών Κανονισμών Ποδοσφαίρου.

Μεγάλα ονόματα στο κατηγορητήριο

Μεταξύ των παικτών που κατονομάστηκαν βρίσκονται βασικά στελέχη των κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Μεταξύ άλλων είναι οι Ερσίν Ντεστανόγλου και Νετσίπ Γιουσάλ της Μπεσίκτας, οι Μετεχάν Μπαλτατζί και Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι και οι Μποράν Μπασκάν και Σαλίχ Μαλκοτσόγλου της Τραμπζονσπόρ.

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της TFF δήλωσε ότι πειθαρχικά μέτρα θα ληφθούν εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Λόγω του ενδεχόμενου να προκληθεί σοβαρή έλλειψη παικτών στα ρόστερ των συλλόγων, η TFF ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τη FIFA για να λάβει άδεια για τη διεξαγωγή μίας έκτακτης 15ήμερης μεταγραφικής περιόδου για εγχώριες μεταγραφές, η οποία θα προστεθεί στην κανονική χειμερινή περίοδο.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αποφάσισε την αναβολή των αγώνων των πρωταθλημάτων TFF 2ης και 3ης Κατηγορίας για δύο εβδομάδες, ενώ τα προγράμματα της Süper Lig και της 1ης Κατηγορίας θα συνεχιστούν κανονικά.

Η TFF σημείωσε ότι οι υποθέσεις που αφορούν 47 παίκτες οι οποίοι έβαλαν μόνο ένα στοίχημα θα επανεξεταστούν, ενώ η έρευνα μπορεί να επεκταθεί, βάσει των στοιχείων που θα λάβει από τις κρατικές αρχές.

Συλλήψεις 17 διαιτητών και του προέδρου της Εϊουπσπόρ

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις του προέδρου της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χατζιόσμανόγλου, για εκατοντάδες διαιτητές με λογαριασμούς στοιχηματισμού, η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 21 υπόπτους.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από δηλώσεις του προέδρου της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), Ιμπραήμ Χατζιόσμανόγλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι «371 διαιτητές διαθέτουν λογαριασμούς στοιχηματισμού και έχει διαπιστωθεί ότι 152 από αυτούς συμμετείχαν ενεργά σε παιχνίδια».

Μετά την αποκάλυψη αυτή, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε έρευνα και, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις σε 13 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Άγκυρα, η Σανλιούρφα, η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, η Αττάλεια και η Μαλάτεια.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 17 διαιτητών και του προέδρου της Εϊουπσπόρ, ενώ εντάλματα εκδόθηκαν και για τον πρώην πρόεδρο της Κασίμπασα, Μεχμέτ Φατίχ Σαράτς, καθώς και για τον επιχειρηματία Τουργκάι Τζινέρ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό. Μεταξύ των συλληφθέντων διαιτητών περιλαμβάνονται οι Αχμέτ Κιβάντς Καντέρ, Αρίφ Τασκίν, Μπαράν Καραμάν, Μουσταφά Οζέλ, Νεβζάτ Οκάτ, Σαμπρί Εμρέ Τεκίν, Ουφούκ Τατλιτζάν και Γιασίν Σεν, στους οποίους αποδίδονται κατηγορίες για «παράβαση καθήκοντος» και «επηρεασμό αποτελέσματος αγώνα», σύμφωνα με τον νόμο 6222 περί πρόληψης της βίας και αταξίας στον αθλητισμό.

Σήμερα, Δευτέρα, 11 διαιτητές, που κρατούνταν από την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι τη Δευτέρα υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ οι τουρκικές αρχές ερευνούν υπόνοιες για «στημένους» αγώνες. Αντίθετα, έξι διαιτητές που προφυλακίστηκαν, εκτελούσαν καθήκοντα βοηθών διαιτητών στην 3η και την 4η κατηγορία.

Παράλληλα, ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον δημοσιογράφο Ουμούτ Εκέν, ο οποίος κατηγορείται ότι δημοσίευσε «παραπλανητικές πληροφορίες και έγγραφα» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Εκέν συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά την επιστροφή του από τη Γερμανία.

Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία τόνισε ότι εξετάζονται οι οικονομικές συναλλαγές των διαιτητών, τα εισοδήματα που λαμβάνουν από τη διαιτησία και οι πιθανές αποκλίσεις σε σχέση με τα προσωπικά τους εισοδήματα, ενώ οι Αρχές διερευνούν και ενδεχόμενες περιπτώσεις χειραγώγησης αποτελεσμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK) της TFF έχει ήδη επιβάλει ποινές αποκλεισμού από 8 έως 12 μήνες σε 149 διαιτητές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη τρεις. Οι τουρκικές αρχές υπογραμμίζουν ότι το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού ενδέχεται να έχει ευρύτερες διαστάσεις και ότι οι συλλήψεις πιθανόν να επεκταθούν.

