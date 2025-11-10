Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, ο νεότερος γιος του πρώην Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι, αποφυλακίστηκε σήμερα από τις λιβανικές αρχές, έπειτα από δέκα χρόνια κράτησης χωρίς δίκη, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο Καντάφι είχε συλληφθεί το 2015, μετά την απαγωγή του στη Συρία από ενόπλους, ενώ ζούσε εκεί με τη Λιβανέζα σύζυγο και τα παιδιά του. Μετά την απελευθέρωσή του από τους απαγωγείς, οι λιβανικές αρχές τον έθεσαν υπό κράτηση, κατηγορώντας τον ότι απέκρυπτε πληροφορίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ στη Λιβύη το 1978 — μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει όταν ο ίδιος ήταν μόλις δύο ετών.

Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε κατείχε επίσημη θέση στη Λιβύη, ο Χάνιμπαλ Καντάφι παρέμεινε φυλακισμένος επί μία δεκαετία χωρίς να δικαστεί. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν επανειλημμένα καταγγείλει την κράτησή του, κάνοντας λόγο για παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη δίωξη, ενώ το 2023 ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί σοβαρά.

Τον Οκτώβριο, οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου αποφάσισαν την αποφυλάκισή του με εγγύηση, αρχικά ορισμένη στα 11 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από ένσταση των δικηγόρων του, το ποσό μειώθηκε σε 900.000 δολάρια, τα οποία και καταβλήθηκαν, οδηγώντας στην αποφυλάκισή του. Παράλληλα, ήρθη η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης υπό τον Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα χαιρέτισε την απόφαση, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τις λιβανικές αρχές και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενέργειας αυτής για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τρίπολης και Βηρυτού, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας.

naftemporiki.gr