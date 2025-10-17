Δικαστής στον Λίβανο αποφάσισε την αποφυλάκιση του Ανιμπάλ Καντάφι, γιου του Μουαμάρ Καντάφι, με εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια κράτησης χωρίς δίκη για την υπόθεση εξαφάνισης του Λιβανέζου κληρικού Μούσα Σαντρ.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, ο δικαστής, αφού ανέκρινε τον Καντάφι, αποφάσισε την αποφυλάκισή του «με εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα».

Ο Ανιμπάλ Καντάφι είχε συλληφθεί το 2015, κατηγορούμενος ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του σιίτη κληρικού Μούσα Σαντρ, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα, όταν ο ίδιος ήταν παιδί. Ο δικηγόρος του, Λοράν Μπαγιόν, δήλωσε στο AFP ότι «η αποφυλάκιση με εγγύηση είναι εντελώς απαράδεκτη σε μια υπόθεση αυθαίρετης κράτησης». «Θα προσφύγουμε κατά της εγγύησης» είπε.

Ο ίδιος τόνισε πως ο πελάτης του «τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις» και δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ένα τόσο μεγάλο ποσό, προσθέτοντας: «Πού θέλετε να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;».

Ο Μούσα Σαντρ, ιδρυτής του σιιτικού κινήματος Αμάλ -που σήμερα αποτελεί σύμμαχο της Χεζμπολάχ- εξαφανίστηκε το 1978, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Λιβύη, μαζί με έναν βοηθό του και έναν δημοσιογράφο. Η Βηρυτός είχε αποδώσει την εξαφάνισή του στο καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι -ο οποίος ανατράπηκε και σκοτώθηκε στην εξέγερση του 2011- γεγονός που έκτοτε έχει επιβαρύνει τις σχέσεις Λιβύης και Λιβάνου. Ο Ανιμπάλ Καντάφι ήταν τότε μόλις δύο ετών!

Ο Ανιμπάλ Καντάφι, παντρεμένος με Λιβανέζα μοντέλο, είχε διαφύγει στη Συρία μετά την πτώση του πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 2015 απήχθη από ένοπλους άνδρες και μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου τελικά συνελήφθη από τις Αρχές.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Human Rights Watch είχε καλέσει τον Λίβανο να τον απελευθερώσει άμεσα, υποστηρίζοντας ότι κρατείται «χωρίς αποδείξεις» για δήθεν απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνιση του Σαντρ. Πρόσφατα, ο δικηγόρος του είχε εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του πελάτη του, αναφέροντας ότι ο Καντάφι πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη και είχε νοσηλευθεί λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Ο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι -διάδοχος του Σαντρ στην ηγεσία του κινήματος Αμάλ- έχει κατηγορήσει τις νέες λιβυκές αρχές ότι δεν συνεργάζονται με τη Βηρυτό στην υπόθεση της εξαφάνισης του Σαντρ, κατηγορία που η Τρίπολη αρνείται.

