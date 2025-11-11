Περίπου 300 κρατούμενοι που χαρακτηρίζονται ως από τους «πιο επικίνδυνους» του Ισημερινού μεταφέρθηκαν τη Δευτέρα σε νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νομπόα τόνισε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται αποφασιστικά στη δράση των εγκληματικών συμμοριών.
Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται φωτογραφίες που δείχνουν κρατούμενους με πορτοκαλί φόρμες, ξυρισμένα κεφάλια και δεμένα χέρια, καθιστούς, υπό την επιτήρηση ενόπλων στρατιωτών με καλυμμένα πρόσωπα.
«Το πάρτι τέλειωσε», πέταξε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.
Ο κ. Νομπόα, στην εξουσία από το 2023, επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν τις πολλές παρεκτροπές των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο πλαίσιο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επέβαλε η κυβέρνησή του.
Η μεταγωγή 300 κρατουμένων ανακοινώθηκε την επομένη νέας σφαγής σε φυλακή στη Ματσάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αρχές σκοτώθηκαν 31 έγκλειστοι.
Οι φυλακές του Ισημερινού μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών, οι οποίες ανταγωνίζονται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών κι εμπλέκονται σε ατελείωτες συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.