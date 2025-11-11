Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, με θύμα 52χρονο μηχανικό, εργολάβο και πρώην υποψήφιο δήμαρχο, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής ενέδρας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου με τους έξι εκτελεστές ντυμένους ως εργάτες να αποβιβάζονται από ένα αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι εκτελεστές κρατούσαν καλάσνικοφ και πυροβόλησαν αρκετές φορές τον 52χρονο και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες.

Μετά από 10 δευτερόλεπτα οι εκτελεστές σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οκτώ ώρες αργότερα, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης El Tejar εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να επικρατήσει.

