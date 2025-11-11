Ένα αποτρόπαιο σχέδιο για τη δολοφονία μιας 17χρονης κοπέλας, την οποία είχε προηγουμένως κακοποιήσει σεξουαλικά, φέρεται να κατέστρωσε ο 36χρονος Λέναρντ Γουάιτ από τη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποτρέψει την έφηβη από το να τον καταγγείλει, προσφέροντας 6.000 δολάρια στον ξάδερφό του με σκοπό να τη σκοτώσει.

Η νεαρή Ιζαμπέλα Σκαβέλι είχε φέρεται να πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 36χρονο, ο οποίος στη συνέχεια αποφάσισε να τη βγάλει από τη μέση για να μην προχωρήσει σε καταγγελία. Το σχέδιο, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του Γουάιτ και του συγγενή του.

Ο Λέναρντ Γουάιτ που οργάνωσε το σχέδιο δολοφονίας της 17χρονης.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα στην κεντρική περιφέρεια της Φλόριντα, ο 21χρονος Σέλντον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε πληρωθεί από τον Γουάιτ που είναι ξάδερφός του, «πυροβόλησε αδιακρίτως» όταν η Σκαβέλι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στις 7 Φεβρουαρίου 2023, σκοτώνοντας την ίδια και τραυματίζοντας τη μητέρα της.

«Η σφαίρα που σκότωσε την Σκαβέλι την χτύπησε στην πλάτη καθώς έτρεχε για να ζητήσει βοήθεια. Η μητέρα της χτυπήθηκε αρκετές φορές, αλλά επέζησε. Έπεσε στο έδαφος και είδε την κόρη της να πεθαίνει» είπε ο εισαγγελέας.

Ο Σέλντον Ρόμπινσον που τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε την 17χρονη

Η δολοφονία σημειώθηκε, μάλιστα, μια ημέρα αφού η Σκαβέλι είχε καταγγείλει τη σεξουαλική επίθεση στο γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χερνάντο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουάιτ είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο «αγγελία» ότι έψαχνε για δολοφόνο ενώ την ίδια περίοδο φρόντισε να βρίσκεται εκτός πολιτείας προκειμένου να μην σχετιστεί με το έγκλημα.

O Γουάιτ με τον ξάδερφό του, μάλιστα, φέρονται να είχαν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να σκοτώσουν και έναν άλλο πιθανό μάρτυρα.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν ποινές πολλαπλών ισοβίων όταν θα επιστρέψουν στο δικαστήριο για την έκδοση της ποινής τους τον Ιανουάριο.

