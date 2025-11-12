Σφοδρό κύμα ψύχους χτυπά τις μεσοδυτικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω του μηδενός.

Σύμφωνα με το CNNi, πρόκειται για το πιο κρύο φθινόπωρο από το 1976 για τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς καταγράφεται ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα.

Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις με τις θερμοκρασίες να πέφτουν έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή.

Δορυφόροι κατέγραψαν την ιδιαίτερη πορεία της χιονοθύελλας καθώς παίρνει ένα «σχήμα λίμνης» με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα σπάνιο στα μετεωρολογικά χρονικά.

Μέσα σε λίγες ώρες στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες στρώθηκε ως και 30 εκατοστά χιονιού νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τα 25 εκατοστά.

Στο Μίτσιγκαν η θερμοκρασία έφτασε τους –12 βαθμούς Κελσίου ενώ στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα τους -3 βαθμούς. Στο Ορλάντο η θερμοκρασία άγγιξε τους 4 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που προκάλεσε σοκ στα μικρά ιγκουάνα.

A frozen iguana was spotted in Boca Raton, Florida on Tuesday, as the coldest air of the season spread across the eastern U.S., setting several low temperatures across the Sunshine State. https://t.co/GstU9JVlSt November 12, 2025

cnn.gr