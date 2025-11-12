Στο χωριό Μπέλομπραντ, στα ορεινά του Κοσόβου, οι κάτοικοι ζουν τις τελευταίες εβδομάδες υπό τον φόβο των… καφέ αρκούδων. Τα ζώα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους δρόμους ακόμη και μέρα-μεσημέρι, αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να διπλοκλειδώνουν τις πόρτες τους και το τοπικό σχολείο να ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας.

Το μικρό χωριό, με πληθυσμό περίπου 700 κατοίκων και σύνορα με την Αλβανία, περιβάλλεται από πυκνά δάση, όπου οι αρκούδες ζουν φυσιολογικά. Ωστόσο, φέτος το φαινόμενο εμφανίστηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς τα ζώα κατεβαίνουν στους οικισμούς πριν ακόμη πιάσουν τα πρώτα κρύα του χειμώνα.

«Τις είδα μέρα-μεσημέρι, περιφέρονταν στο χωριό σαν να ήταν οικόσιτα ζώα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος, ο Γκεζίμ.

Πολλά βίντεο που τράβηξαν οι κάτοικοι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σ΄αυτά, αρκούδες κάνουν τη βόλτα τους δυο-δυο, εξερευνούν τους κήπους και αναποδογυρίζουν έπιπλα, αναζητώντας τροφή. Δύο από αυτές πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω: άνοιγαν μεγάλα, άσπρα σακιά που περιείχαν ζάχαρη ή αλεύρι, σε μια αποθήκη.

Το δημοτικό σχολείο του χωριού από την πλευρά του ζήτησε από την αστυνομία «να λάβει αμέσως μέτρα για να εξοντώσει ή να απομακρύνει τις αρκούδες που εμφανίστηκαν στα όρια του δήμου μας».

Οι καφέ αρκούδες είναι προστατευόμενο είδος στο Κόσοβο, αλλά το σχολείο υποστηρίζει ότι η παρουσία των άγριων ζώων «συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους κατοίκους του χωριού». Είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς πρωί και βράδυ, την ώρα που μαθητές πηγαίνουν ή φεύγουν από το σχολείο, ανέφεραν οι δάσκαλοι στην ανοιχτή επιστολή τους.

Ο Μπεσέτ Τζελαντίνι, ο δήμαρχος του Ντράγκας, στο οποίο υπάγεται το Μπέλομπραντ, ζήτησε τη βοήθεια του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου για την προστασία των κατοίκων. Οι κυνηγοί συμφώνησαν, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, να επιτηρούν την περιοχή και να αναφέρουν κάθε εμφάνιση αρκούδας στις κατοικημένες ζώνες.

