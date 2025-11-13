Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος δεσμεύθηκε την Πέμπτη ότι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των εικονικών αντιπλημμυρικών έργων θα έχουν συλληφθεί πριν από τα Χριστούγεννα, στον απόηχο των πρόσφατων πλημμυρών που προκάλεσαν δύο τυφώνες και άφησαν πίσω τους βαρύ απολογισμό θυμάτων.

Η υπόθεση, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς των τελευταίων δεκαετιών, ήρθε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης από τον Ιούλιο, όταν ο πρόεδρος την ανέδειξε στην ομιλία του για την «κατάσταση του έθνους». Η οργή των πολιτών έχει ενταθεί, καθώς το αρχιπέλαγος προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους, ενώ ο τυφώνας Καλμάγκι είχε προηγουμένως προκαλέσει τον θάνατο 232 ανθρώπων.

Ο κ. Μάρκος δήλωσε ότι οι διώξεις σε βάρος των προσώπων που εμπλέκονται στα ανύπαρκτα έργα είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. «Δεν ασκούμε μηνύσεις για να δώσουμε καλή εικόνα. Ασκούμε μηνύσεις για να βάλουμε κόσμο στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι ευτυχισμένες μέρες τελείωσαν» για τους υπόπτους.

Στο σκάνδαλο φέρονται να εμπλέκονται επικεφαλής κατασκευαστικών εταιρειών, δημόσιοι λειτουργοί και ακόμη και μέλη του κοινοβουλίου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι απαιτούσαν προμήθειες 10% έως 25% από τα δημόσια κονδύλια που κατανέμονταν στα έργα. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις, οδηγώντας στην απομάκρυνση του προέδρου της Γερουσίας και του προέδρου της Βουλής, Μαρτίν Ρομουάλδες, εξάδελφου του προέδρου.

Ο κ. Μάρκος διευκρίνισε ότι ο κ. Ρομουάλδες δεν βρίσκεται «μέχρι στιγμής» υπό έρευνα, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, τονίζοντας ωστόσο ότι «κανένας δεν εξαιρείται».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα ανύπαρκτα έργα κόστισαν περίπου 118,5 δισεκατομμύρια πέσος (1,7 δισ. ευρώ) στην οικονομία μεταξύ 2023 και 2025. Οι Φιλιππίνες, που πλήττονται κάθε χρόνο από τουλάχιστον είκοσι τυφώνες, παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες, με τις φτωχότερες περιοχές να υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες.

