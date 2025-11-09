Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ αναβαθμίστηκε σήμερα σε υπερτυφώνα, καθώς πλησιάζει απειλητικά τις Φιλιππίνες, οι οποίες μετρούν ήδη δεκάδες νεκρούς από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Μανίλα.

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια της χώρας, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ως ακόμη και τα 230 χ.α.ώ.· αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι εκκένωσαν τις ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ ήδη σημειώνονται καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι.

Flooding is hitting the coastal area of Barangay Sabang in Calabanga, Camarines Sur, Philippines, as a storm surge is being caused by Typhoon Uwan (Fung-wong). pic.twitter.com/uw3Te25kAr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν «περί τις 07:00» (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Κύπρου) και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντσον Κασαρίνο, κάτοικος του νησιού Καταντουάνες (βορειοανατολικά), 33 ετών. «Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο που φυσάει», πρόσθεσε.

Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί «απευθείας» από τον Φουνγκ-γουόνγκ, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd November 9, 2025

Χθες ορισμένοι κάτοικοι έδεναν με σχοινιά στο έδαφος σπίτια, με την ελπίδα πως έτσι δεν θα τα παρασύρουν οι άνεμοι.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμενόταν να προκαλέσει «κατακρημνίσεις 200 χιλιοστών ή περισσότερων» και να προκαλέσει «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο», συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μπενίσον Εσταρέχα, κυβερνητικός μετεωρολόγος.

Εκτίμησε ακόμη πως είναι «πιθανό» οι «μεγαλύτερες λεκάνες» των τομέων από όπου θα περάσει το φαινόμενο να πλημμυρίσουν.

Right now, parts of Virac, Catanduanes are experiencing zero visibility due to strong winds and heavy rainfall from Super Typhoon Uwan (Fung-wong. The province is currently under Signal No. 5, the highest warning level.



🎥 Mark Balana pic.twitter.com/nssB2qP4QG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Ο υπερτυφώνας φθάνει στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικά 24ωρα μετά τον Καλμάγκι, που άφησε πίσω τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο φονικός τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT.

Η επαρχία Τσεμπού (κεντρικά) θρηνεί σχεδόν το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν, εξαιτίας της έλευσης του Φουνγκ-γουόνγκ.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο βαριά πλήγματα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ολοένα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

skai.gr