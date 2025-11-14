Ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους υπέστη το Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης, με αξιωματικούς να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολλές συνοικίες, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σε σοβαρή κατάσταση.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι «οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο» για να αντιμετωπίσουν «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες και απαίτησε από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια ενώ έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν, στα κοινωνικά δίκτυα, τεράστιες εκρήξεις, κτίρια που τρέμουν και πλήγματα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και πολυκατοικίες.

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J November 14, 2025

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλης και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

This is how brazenly russian terrorists are bombing Kyiv tonight with ballistic missiles.



Why? Because the world still hasn’t dared to show that evil will be punished. pic.twitter.com/oL2oHCC7BP — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 14, 2025

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει τη βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

