Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν αναθεωρημένο σχέδιο για το μελλοντικό καθεστώς της Γάζας, καθώς οι εξελίξεις στο πεδίο και οι γεωπολιτικές πιέσεις μεταβάλλουν με ταχύτητα τις αρχικές τους προσεγγίσεις. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση και η δυσκολία εξεύρεσης βιώσιμης λύσης οδηγούν σε νέα σενάρια, τα οποία, σύμφωνα με τον Guardian, αντικατοπτρίζουν μια σύνθετη και συχνά αδέξια διαδικασία σχεδιασμού.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών συζητήσεων βρίσκεται πλέον η πιθανή διαίρεση της Γάζας σε δύο ζώνες: μια «πράσινη ζώνη», η οποία θα τεθεί υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο και στην οποία θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη ζώνη», όπου θα παραμείνουν τα ερείπια του πολέμου και στην οποία θα μετεγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι.

Ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά μαζί με Ισραηλινούς στρατιώτες στα ανατολικά της Γάζας, ενώ η κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή θα διαχωρίζεται από μια «κίτρινη γραμμή» η οποία θα ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές και έγγραφα στρατιωτικού σχεδιασμού των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή του Guardian.

Το σχέδιο «είναι φιλόδοξο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ αρχικά προώθησαν την ανοικοδόμηση της Γάζας με περιφραγμένες και ασφαλείς για τους Παλαιστίνιους κοινότητες (ASC), ωστόσο τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Αυτή είναι μια συνοπτική εικόνα μιας ιδέας που είχε προταθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», είπε ο ίδιος. «Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό».

Η Γάζα διαιρεμένη σε πράσινη και κόκκινη ζώνη στο νεότερο σχέδιο των ΗΠΑGuardian

Ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο ASC δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την αλλαγή των σχεδίων.

Χωρίς ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανοικοδόμηση μεγάλης κλίμακας, η Γάζα κινδυνεύει να βυθιστεί σε αδιέξοδο μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, αναφέρει ο Guardian.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει για την μετάβαση σε μια κατάσταση όπου δεν θα είναι πόλεμος αλλά ούτε και ειρήνη σε μια διαιρεμένη Γάζα, με τακτικές ισραηλινές επιθέσεις, μια εδραιωμένη κατοχή, καμία παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και περιορισμένη ανοικοδόμηση παλαιστινιακών σπιτιών και κοινοτήτων.

Η δημιουργία μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης (ISF) αποτελεί τη βάση του 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει «ειρηνευτικό σχέδιο». Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι ένα προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα δίνει επίσημη εντολή στη δύναμη, θα εγκριθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και αναμένουν να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες των δεσμεύσεων για την αποστολή στρατευμάτων.

«Το πρώτο βήμα είναι να λάβουμε [το ψήφισμα]», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι χώρες δεν πρόκειται να αναλάβουν σταθερές δεσμεύσεις μέχρι να δουν πραγματικά τη διατύπωση που έχει ψηφιστεί».

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει Αμερικανούς στρατιώτες επί τόπου για να ανοίξει ο δρόμος για την αποχώρηση του Ισραήλ ή για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης. «Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει πολύ σαφείς ότι θέλουν να καταστράσουν το σχέδιο και όχι να πληρώσουν γι’ αυτό», δήλωσε διπλωματική πηγή.

Διεθνή στρατεύματα

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η περιφερειακή διοίκηση του αμερικανικού στρατού Centcom κατάρτισε σχέδια για να θέσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις -συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών στρατιωτών- στον πυρήνα των ISF, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Guardian.

Περιλαμβάνουν έως και 1.500 στρατιώτες πεζικού από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στη εξουδετέρωση βομβών και στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό, και έως 1.000 Γάλλους στρατιώτες για την κάλυψη του καθαρισμού και της ασφάλειας των δρόμων.

Οι ΗΠΑ ήθελαν επίσης στρατεύματα από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες για να διαχειρίζονται τα νοσοκομεία εκστρατείας, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις πληροφορίες.

Η Ιορδανία αναφέρθηκε ως πιθανή χώρα που συνεισέφερε εκατοντάδες ελαφρά στρατεύματα πεζικού και έως και 3.000 αστυνομικούς, παρόλο που ο βασιλιάς Αμπντουλάχ έχει αποκλείσει ρητά την αποστολή στρατευμάτων επειδή η χώρα του είναι «πολύ κοντά πολιτικά» στη Γάζα.

Μία πηγή χαρακτήρισε ως «αυταπάτη» τον σχεδιασμό αυτό. Μετά από μακρές αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πολύ λίγοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή των στρατιωτών τους στη Γάζα, αν και έχουν υποσχεθεί άλλης μορφής υποστήριξη. Μόνο η Ιταλία έχει μιλήσει για πιθανή συνεισφορά στρατευμάτων.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα έγγραφα περιείχαν «πολλές ανακρίβειες» και η Ουάσινγκτον δεν περίμενε ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα θα αποτελούσαν τον πυρήνα των ISF, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός για τη Γάζα προχωρά γρήγορα.

«Είναι πολύ δυναμικό και πολύ ρευστό», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το σχέδιο των ΗΠΑ ορίζει ότι τα στρατεύματα των ISF θα αναπτυχθούν μόνο στην «πράσινη ζώνη». Οι ΗΠΑ προβλέπουν την ανάπτυξη στρατευμάτων «ξεκινώντας με μικρή δύναμη» σε μια περιορισμένη περιοχή με μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά σε μια πλήρης δύναμη 20.000 ανδρών σε όλη την περιοχή.

Δεν θα επιχειρήσει στη δυτική πλευρά της «κίτρινης γραμμής», όπου η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο. «Δεν πρόκειται να φύγετε [από την πράσινη ζώνη]», υποσχέθηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε άλλο έγγραφο καθορίζοντα τα σχέδια για τους ξένους στρατιώτες που θα επάνδρωναν τα περάσματα κατά μήκος της γραμμής ελέγχου, αφού «ενσωματωθούν» με τις ισραηλινές δυνάμεις που σταθμεύουν κατά μήκος της, μια αποστολή που είναι πιθανό να ανησυχήσει τα έθνη που ενδεχομένως θα συνεισφέρουν στρατεύματα.

Είναι επιφυλακτικοί μήπως βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών στρατιωτών καθώς τα σύνορα είναι συνήθως πιθανά σημεία ανάφλεξης.

Ο ισραηλινός στρατός θα «εξετάσει τους όρους για την αποχώρηση» σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχει εδραιωθεί η διεθνής ασφάλεια, αναφέρει το σχέδιο, χωρίς να καθορίζει κανένα χρονοδιάγραμμα.

Ανοικοδόμηση στην πράσινη ζώνη

Οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ βλέπουν επίσης την ανοικοδόμηση εντός της «πράσινης ζώνης» ως μέρος μιας ασαφούς πορείας για την επανένωση της Γάζας, και πιστεύοντας ότι θα πείσουν τους Παλαιστίνιους πολίτες να μετακινηθούν πέρα ​​από τη γραμμή του ισραηλινού ελέγχου.

«Καθώς τα πράγματα προχωρούν και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική πρόοδο στην ανοικοδόμηση, [θα] δείτε τους πολίτες της Γάζας να μετακινούνται εκεί να αρχίζουν να ευημερούν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι άνθρωποι θα λένε “αυτό θέλουμε” και προς αυτή την κατεύθυνση εξελίσσεται η κατάσταση. Κανείς δεν μιλάει για στρατιωτική επιχείρηση για να το επιβάλει».

Ωστόσο, ακόμη και η οριοθέτηση μιας «πράσινης ζώνης» στη Γάζα εγείρει συγκρίσεις με το Ιράκ και το Αφγανιστάν, που συνδέθηκαν με τις στρατιωτικές αποτυχίες των ΗΠΑ.

Στη Βαγδάτη και την Καμπούλ, οι πράσινες ζώνες ήταν θύλακες περικυκλωμένοι από τσιμεντένια φράγματα, όπου οι δυτικές δυνάμεις και οι τοπικοί σύμμαχοί τους υποχωρούσαν για να ξεφύγουν από τη βία που είχε εξαπολύσει η αποστολή τους στις κοινότητες γύρω τους.

Η ανάγκη για ανοικοδόμηση είναι επείγουσα, καθώς περισσότερο από το 80% των κτηρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των σχολείων και των νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

cnn.gr